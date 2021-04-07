هدف أكثر من رائع لكوكا في نصف نهائي كأس اليونان «فيديو»

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تألق المحترف المصري أحمد حسن كوكا مع الفريق اليوناني أوليمبياكوس في كأس اليونان، لينقذ فريقه من الخسارة ويعدل نتيجة المباراة للتعادل، بهدف مقابل هدف.

أحرز الدولي المصري أحمد حسن كوكا هدف أكثر من رائع في مباراة فريقة أوليمبياكوس اليوناني أمام جيانينا، في لقاء الدور النصف نهائي لكأس اليونان، من خلال كورة مقصية مزدوجه.

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سجل كوكا هدف التعادل للفريق في الدقيقة 73 من عمر المباراة، ليعدل نتيجة المباراة بهدف لهدف، في لقاء النصف نهائي لكأس اليونان، من خلال كرة مقصة من الجانب الأيسر ليرتقي في الهواء ويسددها بقوة علي يمين الحارس ويصعب علي الحارس التعامل معها وتسكن الشباك.

مباراة الفريق القادمة

يلتقي أوليمبياكوس في مباراتة القادمة مع فريق باناثينايكوس، في لقاء الدوري اليوناني الممتاز، الأحد القادم وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة السادسة والنصف مساء، في لقاء الجولة السابعة والعشرون.

موقف الفريقين في الدوري

يتصدر فريق أوليمبياكوس صدارة الدوري اليوناني الممتاز برصيد 67 نقطة ، من أصل 26 مباراة ، حقق من خلالها 21 انتصار ، ووقع في فخ التعادل في 4 مباريات ، وخسر في مباراة وحيده في هذا الموسم ، سجل من خلالها 64 هدف ، في حين تلقت شباكة 13 هدف في هذ الموسم.

يحتل فريق باناثينايكوس المركز الخامس في ترتيب الدوري اليوناني الممتاز برصيد 45 نقطة ، من أصل 26 مباراة في هذا الموسم ، حقق من خلالها 13 انتصار ، ووقع في فخ التعادل في 6 مباريات ، وخسر في 7 مباريات ، سجل من خلالها 30 هدف ، في حين تلقت شباكة 19 هدف في هذا الموسم.

مباراة الفريق السابقة في الدوري

حقق فريق أوليمبياكوس الفوز علي فريق إيك في الجولة الماضية للدوري اليوناني الممتاز، بخماسية مقابل هدف، في لقاء الجولة الـ 26 من الدوري الممتاز، والتي غاب عنها المصري أحمد حسن كوكا علي حسابه شارك يوسف العربي، وظهر المتألق العربي يوسف العربي بتسجيل هدف من خماسية الفريق في المباراة في الدقيقة 35 من عمر المباراة.