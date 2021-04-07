الرعاية الصحية: كل مقترح أو شكوى للمنتفعين هو محل اعتبار ودراسة وتنفيذ

جدة - نرمين السيد - فتحت الهيئة العامة للرعاية الصحية، جلسة للتواصل التفاعلى مع منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل عبر تطبيق زووم، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الثانى للتغطية الصحية الشاملة، الذى أطلقته الهيئة العامة للرعاية الصحية ،اليوم، بمحافظة الإسماعيلية بالتزامن مع اليوم العالمى للصحة، والذى يتم الاحتفال به فى السابع من إبريل من كل عام.





ووجه الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، 3 رسائل شكر وتقدير، أولها لوزارة الصحة ونخبة القيادات النادرة والمتميزة والكفء بالوزارة، وكشف السبكى عن التعاقد مع هيئة التأمين الصحى الحالى لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحى الشامل.

وثانيها رسالة شكر وتقدير للمنتفعين باعتبارهم الترمومتر ومؤشر الآداء، وتحقيق رضاء المنتفعين هو دستور عمل الهيئة العامة للرعاية الصحية ودستور عمل منظومة التأمين الصحى الشامل.

فيما أكد السبكى، أن كل مقترح أو شكوى للمنتفعين هو محل اعتبار ودراسة وتنفيذ من قبل الهيئة، مشيرًا إلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بإنشاء وحدة لدعم الأطقم الطبية والموارد البشرية، بهدف استقطاب والإبقاء على الكفاءات المنضمة للعمل ضمن صفوف الهيئة العامة للرعاية الصحية.

فيما شملت الرسالة الثالثة تحية شكر وتقدير للقيادة السياسية، ولرئيس مجلس الوزراء لأنها حكومة تاريخية، والشكر موصول للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، فلولا وجود الإرادة السياسية والتناغم بين مؤسسات الدولة ما وصلنا لهذا التقدم والتطور والنجاح لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

وفى غضون الجلسة الختامية للمؤتمر، أثنى بعض منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، باعتبارها أولى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، على استثمار وسائل الاتصال سواء الشخصى أو وسائل التواصل الإجتماعى بشكل إيجابى، لزيادة وعى المنتفعين بالخدمات الصحية المقدمة داخل المنشآت الطبية التابعة للهيئة بورسعيد، لافتين إلى إن إدارة رضاء المنتفعين هى آداة التواصل الفعالة بعيدًا عن الواسطة و المحسوبية فى تقديم الخدمة الطبية.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد دنقل، المشرف العام على إدارة رضاء المنتفعين بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والذى أدار الجلسة التفاعلية الأخيرة مع المنتفعين، أن العطاء والمصداقية هو السبيل الوحيد للتواصل مع جمهور وتحقيق رضائهم وهو ما لم يكن بالشئ اليسير، بل كان تحدى على كافة المستويات.