بارين ميونخ يعلن التشكيل الرسمي لمباراته ضد باريس سان جيرمان في دوري الابطال

أعلن هانز فليك وماوريسيو بوتشيتينو المديران الفنيان لفريقي بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، تشكيل مواجهة الفريقين، التي تنطلق في التاسعة مساء، على ملعب "آليانز آرينا"، في ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوربا للموسم الحالي 2020-2021، في لقاء ثأري بين الفريقين.

وتعد مواجهة الفريقين هو لقاء مكرر لنسخة الموسم الماضي، حين حقق البايرن الفوز على باريس سان جيرمان، بهدف دون رد، عبر رأسية الفرنسي كينجسلي كومان، في المباراة النهائية، ليتوج العملاق البافاري بلقبه السادس في دوري أبطال أوروبا.

وستقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية يوم الثلاثاء المقبل.

ويفتقد البايرن في مواجهة اليوم، لجهود الثنائي، النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بداعي الإصابة، وسيرج جنابري لإصابته بفيروس كورونا.

فيما شهدت قائمة باريس سان جيرمان للمباراة تواجد العديد من الغيابات، أبرزها: أليساندرو فلورينزي، خوان بيرنات، ماورو إيكاردي، لافين كورزاوا، ليناردو باريديس، وماركو فيراتي.بايرن ميونخ

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بافارد - سوله - ديفيد ألابا - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: كيميتش - جوريتسكا - كومان

خط الهجوم: مولر - ليروي ساني - تشوبو موتينج

تشكيل بايرن ميونخ

باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: داجبا - كيمبيميى - ماركينيوس - ديالو

خط الوسط: إدريسا جايا - دانيلو بيريرا - دراكسلر

خط الهجوم: دي ماريا - نيمار - كيليان مبابي