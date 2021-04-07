"مُشاغب نمبر وان".. أزمات محمد رمضان "عرض مستمر"

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بين الحين والآخر يظهر علينا محمد رمضان، والذي يُطلق على نفسه "نمبر وان"، بأزمة جديدة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ويتصدر من خلالها مؤشر البحث العالمي جوجل.

من أزمة الطيار إلى حقوق الحيوان، وحتى التسبب في حرق أحد الممثلين الصغار، "شغب" ووسائل عدة مختلفة يستخدمها محمد رمضان خلال حياته الشخصية وفي أعمال الفنية تثير الجدل في فترات قريبة مختلفة.

تعويض 25 مليون جنيه

اليوم الأربعاء قررت المحكمة الاقتصادية، تعويض الطيار أشرف أبو اليسر، بـ6 ملايين جنيه فقط، في الدعوى التي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به، بمبلغ 25 مليون جنيه.

"رمضان بيرمي الفلوس"

رمضان "المشاغب" لم يكتف بذلك، ورد ضمنيًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وظهر وهو يرمي أموال في "حمام السباحة" ما أثار جدل الرواد في فيسبوك وتويتر، حيث قال البعض إن هذه الأموال مزيفة بينما أكد آخرون أن ورقة واحدة من هذه الأموال تكفي أسرة مصرية فقيرة تحتاج إليها.

أزمة مع أحمد فهمي

تبادل المنشورات والجدل عبر السوشيال ميديا، كان هذا عنوان الأزمة رمضان مع أحمد فهمي الذي قال: "أيوة في صلح ولكن حتى الآن لم نتقايل وجه لوجه، ولكن نتحدث عبر الرسائل النصية، وإحنا إخوات في الأول والآخر، والناس عارفة أنني ورمضان علاقتنا جيدة".

وتابع فهمي: "سخونية كلام وإحنا غلطنا إننا تجاوزنا في بعض على السوشيال ميديا، أنا مغلطتش فيه فنيا ولا هو، وفي الاخر تصالحنا وإحنا إخوات في الآخر".

أزمة بسبب "موسى"

أشعل مشهد قتل حصان في مسلسل موسى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، ودخلت إحدى حملات الرفق بالحيوان تسمى "رفق" على الخط وانتقدت المسلسل بسبب المشهد.

وقالت حملة رفق عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك: "نطالب بتوضيح عاجل من الشركه المنتجه: في برومو مسلسل موسى يظهر أحد نجوم العمل وهو يتهم الحصان قائلًا أنت خاين لازم تموت، وتم إكمال المشهد بإطلاق عيار ناري تجاه الحصان كما هو واضح،

أيا كان طبيعة المشهد إيه الهدف منه في مجتمع يعاني من الأساس من العنف تجاه المخلوقات الضعيفة".

حرق ابنة لبنى ونس

في أزمة ليست بعيدة أيضًا، دخل رمضان في مشكلة جديدة مع الفنانة لبنى ونس وابنها، بعد إصابة الشاب يوسف عمر وتعرضه لإصابة خطيرة خلال تصوير الإعلان الخاص بالفنان محمد رمضان.

وقالت ونس:"أوجه عتاب لمحمد رمضان، أن ابني كان هيموت في الإعلان بتاعه وتركه دون أن يطمئن على حالته الصحية، ولكن مشكلتي الحقيقية مع مصمم المعارك عصام الوريث".