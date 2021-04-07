بحضور نائب المحافظ وأعضاء النواب والشيوخ..انطلاق الملتقي التوظيفي الأول بالدقهلية "صور"

/626188/بحضور-نائب-المحافظ-وأعضاء-النواب-والشيوخانطلاق-الملتقي-التوظيفي-الأول-بالدقهلية-صور

نظمت أمانة العلميين بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم الأول للملتقى التوظيفي والذي تنظمه النقابة على مدار 3 أيام.

الملتقي التوظيفي فى محافظة الدقهلية

جاء ذلك بحضور نائب محافظ الدقهلية، هيثم الشيخ، نيابة عن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والحارس القضائي لنقابة العلميين المستشار عماد شمس، والدكتور صلاح النادي من لجنة النقابة العامة للعلميين.

نواب مجلسي الشيوخ والنواب يشاركوا فى الملتقي

كما شارك العديد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب؛ على رأسهم اللواء جمال عبدالظاهر، وثروت فتح الباب، ونسرين صلاح عمر، والعديد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالدقهلية.

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وقال د. أحمد عبية، إن الملتقى يستهدف توفير ٣٠٠ فرصة عمل و٣٠٠ فرصة تدريب للعلميين بالدقهلية، لافتًا إلى أن الملتقى هو الأول من نوعه على مستوى المحافظة ويأتي في إطار دعم الشباب وتوفير فرص عمل ملائمة لهم.

وأضاف عبية، في تصريحات له، أن الملتقي يأتي بمشاركة ١٤ شركة قطاع خاص وفرت ٣٠٠ فرصة عمل براتب مجزي وبتعيينات وتأمينات على المقبولين من المتقدمين للعمل.

ولفت نقيب العلميين بالدقهلية، إلى أن هناك أيضًا ٣٠٠ فرصة تدريب ستتم بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومعامل وزارة الصحة ومستشفيات جامعة المنصورة.

وكان الرئيس السيسي قد أفتتح اليوم مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية،والذي يعد من أهم المشروعات التكنولوجيا التي أقيمت مؤخرا، مؤكدة على أن المشروع يعد نقلة نوعية فى مجال الرقمنة والتحول التكنولوجي تضاهي العالمية في مصر فى ظل توجهات الرئيس السيسي.

كما أن المشروع يضيف لمصر مكانة متميزة خاصة في تطبيق مبدأ الحوكمة وأحدى أدوات الدولة لدعم التحول الرقمى بشكل مميكن ومؤمن.

و أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر ستلجأ إلى الطرق القانونية الدولية، كأول رد فعل على فشل مفاوضات سد النهضة التي جرت على مدار 4 أيام بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.

وقال خلال افتتاحه مجمع الإصدارات الذكية اليوم: إنه بدأ بالشعور بالقلق على المياه في مصر منذ عام 2011، متابعًا: (مبقتش ارتاح تحديدًا منذ 25 يناير.. عرفت هيكون عندنا مشكلة كبيرة أوي).