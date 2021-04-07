أحمد رفعت: مجمع الوثائق الذكية سيجعل التزوير مستحيلاً.. فيديو

/626197/أحمد-رفعت-مجمع-الوثائق-الذكية-سيجعل-التزوير-مستحيلا-فيديو

أشاد أحمد رفعت، المحلل السياسي، بحكمة الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه أزمة السد الإثيوبي، لافتا الي أن الرئيس يريد أن يُبقى الأزمة على درجة سخونة مرتفعة، لكي يدفع بالمجتمع الدولي إلى التدخل.

أحمد رفعت : الدولة تحقق إنجازات رغم كورونا وحالة الإغلاق في العالم

واوضح " رفعت "، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إن التنوع في الإنجازات يؤكد أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح.

ولفت أحمد رفعت، المحلل السياسي ، أن الدولة تحقق إنجازات رغم كورونا، وحالة الإغلاق التي يشهدها عدد من دول العالم الكبرى.

المحلل السياسي : المحررات الرسمية كانت يسهل تزويرها قديما قبل افتتاح المجمع الجديد

وأردف " رفعت "، أن المحررات الرسمية كانت يسهل تزويرها قديما قبل افتتاح المجمع لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية اليوم، الذي سيجعل التزوير مستحيلا.

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية.

كما تفقد الرئيس منشآت المجمع وخطوط الإنتاج المختلفة، والتي تتضمن إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وكافة وثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق.

ويعد المجمع صرحا تكنولوجيا عملاقا فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية