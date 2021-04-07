/626201/رئيس-تحرير-الجمهورية--أثق-في-الرئيس-السيسي-بالحفاظ-على-حقوق-مصر-بمياه-النيل-فيديو

قال عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، أن مصر تحقق معجزة في كل المجالات ولن توقفها أي قوة مهما كانت رغم تمتعها في الوقت ذاته بالحكمة.

واوضح "رئيس تحرير جريدة الجمهورية"، إن مصر لم ولن تفرط في حقوقها وعلى رأسها مياه النيل.

ولفت عبد الرازق توفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، إلى كلمة الرئيس السيسي على هامش افتتاح مجمع إصدار الوثائق المؤمنة والذكية، أن كل الخيارات مفتوحة فيما يتعلق بأزمة السد الإثيوبي، مضيفا أن مصر قدمت نموذج في الحفاظ على العلاقات مع الأشقاء لكن إثيوبيا تنصلت هربت من تعهداتها كعادتها.

رئيس تحرير الجمهورية : مطمئن في القرارات التي تتخذها القيادة للحفاظ على حقوق مصر

وأعرب عن ثقته في القيادة المصرية، قائلا: مطمئن في القرارات التي تتخذها القيادة للحفاظ على حقوق مصر التاريخية بمياه النيل.

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية.

كما تفقد الرئيس منشآت المجمع وخطوط الإنتاج المختلفة، والتي تتضمن إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وكافة وثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق.

ويعد المجمع صرحا تكنولوجيا عملاقا فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية