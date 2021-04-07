/626202/وزير-الاتصالات--مركز-الوثائق-المؤمنة-يعد-خطوة-مهمة-للغاية-في-إطار-خطة-مصر-الرقمية-فيديو

اكد عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أن مركز الوثائق المؤمنة سيعمل على إنتاج الشهدات والوثائق الهامة بطريقة مؤمنة، وذلك للقضاء على الفساد والتزوير.

وقال " عمرو طلعت وزير التصالات "، أن الوزارة عملت على ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات للهيئات الحكومية ببعضهم البعض لتكوين ما يعرف بالبنية المعلوماتية الخاصة بالمواطنين.

وزير الاتصالات : مركز الوثائق المؤمنة يعد خطوة مهمة للغاية في إطار خطة مصر الرقمية

وأشار "وزير الاتصالات"، إلى أن المركز سينظم ويحوكم كل تعاملات الدولة المصرية، منوها إلى أن الدولة المصرية من خلال هذا المركز منعت التلاعب في الوثائق المنتشرة خلال الفترة الماضية.

عمرو طلعت : مركز الوثائق المؤمنة يعمل على إنتاج الشهدات والوثائق الهامة بطريقة مؤمنة

وأكد " عمرو طلعت "، أن المركز يعمل على حوكمة دورة العمل الحكومية، بالإضافة إلى تعامل المواطنين مع الحكومة ومع بعضهم البعض، وكل ذلك سيتم من خلال مركز الوثائق المومنة.

وشدد على أن المركز يعمل على تأكيد الثقة بين الوثائق الحكومية وبين المواطنين.

واوضح "طلعت" خلال مداخلته هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، إن مركز الوثائق المؤمنة يعد خطوة مهمة للغاية في إطار خطة مصر الرقمية، منوها إلى أن انتشار التكنولوجيا الفترة الماضية ساعد في انتشار العديد من النسخ الغير حقيقية والمزورة للمستندات ولهذا عملت الحكومة على إنتاج هذا المركز .

وأوضح وزير الاتصالات، أن كل قطاعات الدولة ستتعامل مع هذا المركز، من أجل إنتاج الوثائق المؤمنة للجميع، منوها إلى أن كل العقود ستنتج من خلال المركز، مشيرا إلى أن المركز سيوفر الاطمئنان للمواطن المصرى فى تعاملاته.