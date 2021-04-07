/626205/أحمد-موسى-الإخوان-منحوا-إثيوبيا-فرصة-لبناء-سد-النهضة-فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن ما تعرضت له مصر خلال عام 2011 كان المدخل لأزمة سد النهضة.

أحمد موسي : الملء الثاني للسد بمثابة خط أحمر بالنسبة لمصر

وأكد موسى أن الملء الثاني للسد بمثابة خط أحمر بالنسبة لمصر «مصر تفاوضت بمنتهى الاحترام، ووصلنا لآخر محطة».

ولفت الاعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «حكم جماعة الإخوان الإرهابية منح الفرصة لإثيوبيا لإنشاء السد»، مردفا «الكل كان عايز مناصب والإخوان كانوا منشغلين بالسطو على الحكم وليس مصالح المصريين وسد النهضة».

أحمد موسي : يطالب لولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالضغط على إثيوبيا لحل أزمة سد النهضة

واوضح " موسي "، «لم يتكلم أي أحد من الإخوان بكلمة ضد سد النهضة»، مطالبا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالضغط على إثيوبيا لحل أزمة سد النهضة.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الأربعاء، افتتاح مجمع إصدار الوثائق المؤمنة والذكية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال فعاليات الافتتاح، تحدث الرئيس فى كلمته، عن قلق المصريين على ملف المياه، قائلا: "القلق بتاعكم مستحق ومشروع .. لكن يا ترى كل واحد قلقان على الميه حريص على المية، أنا قلقت على الميه من 2011، مبقتش ارتاح ولا اقدر أطمن من 2011 تحديدا من 25 يناير عرفت إن هايبقى عندنا مشكلة كبيرة قوى".

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عدالة القضية المصرية فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي.

وقال السيسي، خلال افتتاح مجمع الوثائق المؤمنة، الأربعاء: نؤكد للعالم عدالة قضيتنا في إطار القانون الدولي والأعراف الدولية ذات الصلة لحركة المياه عبر الأنهار الدولية.

وتابع الرئيس: نتحرك أكثر وأشقائنا في الدول العربية والأفريقية بيشوفوا الكلام ده دلوقتي، مصر لن تقبل أن تمس نقطة مياه واحدة، لأن الخيارات كلها مفتوحة، وتعاوننا أفضل كتير من إننا نختلف.

وواصل الرئيس: في الآخر اللي نزل المياه هناك ربنا واللي خلاها تيجي مصر ربنا، في مسار ربنا محدده، واللي عمله ربنا مش هيغيره البشر.