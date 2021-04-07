/626208/خبير-أمن-المعلومات-مركز-البطاقات-المؤمنة-يعد-من-أهم-المشروعات-نحو-التحول-الرقمى-فيديو

أكد المهندس عمر فاروق خبير أمن المعلومات، أن أمن المعلومات يتم من خلال ثلاث مراحل، المرحلة الأولى تأمين البيانات الساكنة، المرحلة الثانية تأمين البيانات من خلال تحركها فى وسائل الاتصال أو عن طريق الشبكات، المرحلة الثالثة و هى تأمين المعلومات أثناء تداولها.

خبير أمن المعلومات: مركز البطاقات المؤمنة يعد من أهم المشروعات نحو التحول الرقمى

وأوضح خبير امن المعلومات، خلال مداخلة هاتفية على القناة"الأولى "، أن البيانات الموجودة سواء فى مركز المعلومات، أو مركز خدمات يتم الاستفادة منها عن طريق المنتج النهائي فى وثيقة ورقية و ربطه بوثيقة رقمية،مشيرا إلى أن خطة الدولة خلال الفترات السابقة فى التحول الرقمى هى وجود الخدمات بشكل رقمى و يتم تأمينها.

المهندس عمرو فاروق : مركز البيانات يقدم آليات كثيرة لتأمين الوثائق

وأكد " خبير أمن المعلومات "، أن كل الفواتير مثل الإعفاء الجمركى أو الفاتورة الإلكترونية هى عبارة عن بيانات مخزنة فى مركز البيانات يتم التعامل عليها فى اطار التحول الرقمى، منوها إلى أن مركز البيانات يقدم آليات كثيرة لتأمين الوثائق مثل الطوابع المؤمنة او العلامات المائية او الهولوجرام .

وأضاف "فاروق " إن مركز البطاقات المؤمنة يعد من أهم المشروعات التى ستغلق الحلقة النهائية للدولة نحو التحول الرقمى.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن أراضى الدولة والأوقاف يجب أن يكون لها وثائق خاصة بها، من خلال تحقيق الدقة، متابعا: "يكون لدينا مستندات لملكية الدولة، بحيث لا يتم تحويلهم إلا بإجراءات مؤمنة".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في افتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية: "صرفنا ما يقرب من مليار دولار لتنفيذ مجمع الوثائق المؤمنة، للاستفادة من هذا المجال الكبير".

أكد المهندس سامح العكاري رئيس مجلس إدارة مجمع الاصدارات المؤمنة والذكية أن مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية يشكل قلعة تكنولوجية عملاقة. وأعرب «العكاري» خلال افتتاح مجمع الوثائق المؤمنة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وعدد من كبار رجال الدولة بطريق (القاهرةـ العين السخنة)، عن خالص اعتزاز العاملين بالمجمع لتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح هذا الصرح التكنولوجي العملاق.