صور.. نائب وزير خارجية أوكرانيا يزور أهرامات الجيزة

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جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبالهم أشرف محيى الدين مدير عام آثار الهرم، حيث زاروا الهرم الأكبر من الداخل، ومنطقة البانوراما، ومنطقة تمثال أبو الهول.
وخلال الجولة حرص نائب وزير خارجية أوكرانيا، على التقاط الصور التذكارية، معربًا عن إعجابه بهذه المنطقة الأثرية وسعادته بزيارتها والتعرف على جانب من الحضارة المصرية العريقة.
يأتى ذلك فى إطار حرص جميع زائرى مصر من جميع أنحاء العالم على زيارة منطقة أهرامات الجيزة ومشاهدة الهرم الأكبر العجيبة الوحيدة المتبقية من عجائب الدنيا للعالم القديم.
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