محافظة الجيزة تسلم شهادات اعتماد إيصالات السداد المميكنة للأحياء والمراكز

جدة - نرمين السيد - نظمت محافظة الجيزة، فعالية لتسليم شهادات اعتماد إيصالات السداد المميكنة وحوافظ التوريد المميكنة المستخرجة من المراكز التكنولوجية لعدد 13 حى ومركز بنطاق المحافظة طبقاً لضوابط قرار محمد معيط وزير المالية.





شهدت الفعالية حضور هند عبد الحليم، نائب المحافظ لشؤون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، وإبراهيم الشهابى نائب المحافظ للمراكز والمدن والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد، تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة وطارق بسيونى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية. وتناول اللقاء، شرح عن أبرز المعاملات المقدمة للمواطنين بكافة الأحياء والمراكز والمدن من خلال المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة.

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