سفر ناحوم وأحداث أحد المخلع فى عظة الأربعاء للبابا تواضروس الثانى

جدة - نرمين السيد - عقد قداسة البابا تواضروس الثانى، اجتماع الأربعاء الأسبوعى مساء اليوم، بالمقر البابوى بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامى للكنيسة على شبكة الإنترنت.





وربط قداسته فى عظة اليوم بين محتوى سفر ناحوم النبى وشفاء السيد المسيح لمريض بركة بيت حسدا (المخلع) الذى يعد موضوع إنجيل قداس الأحد الخامس من الصوم الأربعينى المقدس. ويتناول قداسة البابا فى عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعى خلال فترة الصوم الحالى، الربط بين أحد أسفار العهد القديم وبين موضوع إنجيل قداس الأحد التالى وقت إلقاء العظة.

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