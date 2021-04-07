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سفر ناحوم وأحداث أحد المخلع فى عظة الأربعاء للبابا تواضروس الثانى

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مينا أشرف 2021-04-07 21:22 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - عقد قداسة البابا تواضروس الثانى، اجتماع الأربعاء الأسبوعى مساء اليوم، بالمقر البابوى بالقاهرة، وبُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامى للكنيسة على شبكة الإنترنت.

وربط قداسته فى عظة اليوم بين محتوى سفر ناحوم النبى وشفاء السيد المسيح لمريض بركة بيت حسدا (المخلع) الذى يعد موضوع إنجيل قداس الأحد الخامس من الصوم الأربعينى المقدس.

ويتناول قداسة البابا فى عظة اجتماع الأربعاء الأسبوعى خلال فترة الصوم الحالى، الربط بين أحد أسفار العهد القديم وبين موضوع إنجيل قداس الأحد التالى وقت إلقاء العظة.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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