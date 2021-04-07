”الكهرباء” تمد مهلة تقديم طلبات العدادات الكودية 

قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مد المهلة الخاصة لتقديم طلبات التحول من نظام الممارسة إلى عدادات كودية على المنصة الإلكترونية الموحدة لخدمات الكهرباء لتنتهى بنهاية شهر يونيو القادم 2021.
جاء ذلك في إطار توجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين ولاتاحة الفرصة للتقدم بطلبات للتحول من المحاسبة لإستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.
وتستكمل شركات توزيع الكهرباء الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصه الإلكترونية، التى بلغت حتى الآن نحو مليون و340 ألف طلب.
وشملت الطلبات جميع شركات توزيع الكهرباء التسع.
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