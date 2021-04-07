”السكة الحديد” تناشد الركاب ضرورة ارتداء الكمامة 

ناشدت هيئة السكة الحديد الركاب بضرورة ارتداء الكمامة في المحطات وأثناء استقلال القطارات كما يتم تطبيق الغرامة الفورية وقدرها 50 جنيهًا على المخالفين لارتداء الكمامة.

وتواصل هيئة السكك الحديدية، اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بأعمال التعقيم والتطهير لمواجهة فيروس "كورونا".

واستمرت الهيئة في عقد ندوات التوعية للعاملين عن الفيروس، وطرق انتشاره وكيفية مقاومته، وتعقيم القطارات والتطهير المستمر للمحطات، واستمرار ارتداء العاملين المتعاملين مع الجمهور للكمامات، وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس، بجانب لصق منشورات توعية بالمحطات والقطارات بالفيروس وأعراضه.

كانت هيئة السكة الحديدية أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما.

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