البوستر الرسمي لبرنامج "رامز عقله طار"

كشف نجم الكوميديا وبرامج المقالب رامز جلال، عن اسم برنامجه الرمضاني الجديد، بعد حالة الجدل التي جابت مواقع التواصل الاجتماعي ليحمل اسم"رامز عقله طار"، حيث من المقرر عرضه على قناة ال Mbc مصر في رمضان 2021.

دوت الخليج يرصد تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد والبوستر الرسمي له.

تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد

نشر جلال بوستر برنامجه الجديد "رامز عقله طار" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث ظهر خلاله بشعر أحمر فاتح حاملًا فانوس بيده فضلًا عن مجموعة من الخواتم تحمل اسمه، وجاء بالخلفية حمام سباحة يقع فيه الضيوف، الأمر الذي يكشف عن طبيعة المقلب.

وأرفق رامز تعليقًا مع البوستر، قائلاً: "بسم الله توكلنا على الله واللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.. الله المستعان ربنا يتممها على خير ويكملها بالستر، رامز عقله طار على mbc مصر رمضان 2021"، وبذلك حسم رامز الجدل حول اسم البرنامج الذي أُثيرت حوله العديد من الشاعات، أبرزها أن البرنامج باسم"رامز مريض نفسي".

ضيوف برنامج "رامز عقله طار "

يستضيف البرنامج العديد من نجوم الفن أبرزهم دينا الشربيني وأحمد سعد، وعدد من نجوم مسرح مصر، بالإضافة إلى عدد من لاعبي نادي الأهلي والزمالك.

آخر أعمال رامز جلال

يذكر أن آخر أعمال رامز جلال كان خلال السباق الرمضاني المنصرم 2020 ببرنامج "رامز مجنون رسمي"، الذي استعان خلاله بالإعلامية أروى ليحبك خطته، ليدخل في مشاكل متعددة بعد انتهاء البرنامج.