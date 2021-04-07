/626200/نشأت-متري--التحول-الرقمي-لم-يعد-رفاهية-يمكن-الاستغناء-عنها

أشاد النائب نشأت متري عضو مجلس الشيوخ ، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي، والتي تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وكافة وثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق.

مستوي الخدمات المقدمة إلى المواطنين

وأكد نشأت متري عضو مجلس الشيوخ ، على أن القيادة السياسية حريصة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فمن أبرز فوائد الحوكمة الإلكترونية أنها تسرّع إنجاز المهام؛ حيث أتاحت الهواتف الذكية والخدمات عبر الإنترنت إمكانية النقل الفوري لكميات كبيرة من البيانات في جميع أنحاء العالم.

التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا

وأشار نشأت متري عضو مجلس الشيوخ فى تصريحات خاصة لموقع” دوت الخليج” ، أن التحول الرقمي لم يعد رفاهية يمكن الاستغناء عنها في الوقت الحالي، خاصة بالنسبة للمؤسسات والهيئات التي تتعامل مباشرة مع الجمهور، والتي تسعى إلى التطوير وتحسين خدماتها وتسهيل وصولها للمواطنين، ولهذا نجد العديد من المشروعات التى تستهدف تحقيق ذلك، وهناك طفرة فى مستوى الخدمة المقدمة.

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وأكد عضو مجلس الشيوخ ، علي أن القيادة السياسية حريصة على العمل فى مختلف القطاعات والمؤسسات لبناء الدولة الحديثة، فهناك مشروعات فى القطاع الطبى، والتعليم،و البنية التحتية،و الصرف الصحى، مؤكدا على أن التحول الرقمى يقدم فرصا أكبر للحكومة والقطاع الخاص للتوسع والانتشار بشكل كبير بين المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات، عن طريق حلول مبتكرة وبسيطة بعيدا عن الروتين.

كما اشاد النائب نشأت متري عضو مجلس الشيوخ ، بمشروع مستقبل مصر التابع للمشروع القومي الدلتا الجديدة والذي يهدف إلى زراعة مليون فدان لتنمية الساحل الشمالي الغربي إلى الحدود الليبية ،مشيرا إلى أن المشروع من المشروعات الاستثمارية الكبري خاصة بعد تمهيد شبكة طرق قوية بأطوال 500 الف كم ، فضلا عن وقوعه على محوري الضبعة وروض الفرج ومينائي الخيلة والاسكندرية ومطاري سفنكس وبرج العرب ، مما يساهم فى وصول المحاصيل الانتاجية ومواد الانتاج النهائية