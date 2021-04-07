«روح الفانلة السماوي».. رمضان صبحي تحامل على نفسه في مباراة الرجاء

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يبدو أن رمضان صبحي سرعان ما انسجم مع فريق بيراميدز، وأصبح مرتبطا بالنادي لدرجة أنه يتحامل على نفسه ويعرض نفسه لخطورة من أجل فوز الفريق السماوي .

سبب غياب رمضان صبحي عن تمرين بيراميدز اليوم

وغاب رمضان صبحي عن التدريب الجماعي لفريق بيراميدز والذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، بسبب أنه يعاني من إصابة في قدمه لحقت به قبل مباراة الرجاء الأخيرة، إلا أنه شارك وتحامل على نفسه أملا في الفوز بالمباراة، ومساعدة الفريق في ذلك .

وأشارت تقارير صحفية إلى أن رمضان صبحي قد تعرض لالتواء في الكاحل بقدمه اليمنى أثناء المران الأول لفريق بيراميدز في المغرب قبل إنطلاق المباراة .

نتيجة مباراة بيراميدز والرجاء

واستضاف فريق الرجاء المغربي نظيره فريق بيراميدز يوم الأحد الماضي، في مباراة لعبت على استاد محمد الخامس في كزابلانكا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الاتحاد الأفريقي " الكونفدرالية " .

وانتهت المباراة بفوز فريق الرجاء المغربي بنتيجة هدفين دون رد على حساب فريق بيراميدز، حيث سجل الهدف الأول شريف إكرامي ذاتيا في مرماه بعد كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيسر عن طريق محسن متولي، مرت من الجميع ومن ثم وصلت إلى عبد الإله مدكور سددها بجوار القائم الأيسر لكن حاول شريف إكرامي التصدي للكرة ليسكنها في الشباك .

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وفي الدقيقة الخامسة والعشرين سجل بن مالانجو الهدف الثاني للرجاء بعد تمريرة رائعة من محسن متولي من خارج منطقة الجزاء بعد ارتباك دفاعي في صفوف بيراميدز، وصلت إلى بن مالانجو المنفرد وسددها قوية داخل المرمى .

موعد مباراة بيراميدز والرجاء المغربي القادمة

ويستضيف ملعب الدفاع الجوي، مباراة بيراميدز والرجاء الثانية، والتي تقام يوم الاحد المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية .