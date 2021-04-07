/626204/لوكاكو-يسجل-مع-انتر-ويأتي-الرد-السريع-من-كريستيانو-رونالدو--في-الدوري

انتهت مباريات الدوري الإيطالي الممتاز االيوم، بين انتر ميلان وساسولو، ويوفينتوس ونابولي، في لقاء الجولة الثامنة والعشرون من الدوري الممتاز.

حقق فريق السيدة العجوز يوفينتوس الفوز علي فريق نابولي بنتيجة هدفين مقابل هدف في لقاء الجولة الـ 28 من الدوري الإيطالي الممتاز، وشهد علي اللقاء ملعب أليانيز ستاديوم.

سجل أهداف فريق السيدة العجوز البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة الـ 13 من عمر المباراة، وسجل الهدف الثاني للفريق الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة 73 من عمر المباراة، في حين سجل الهدف الوحيد لفريق نابولي لورينزو انسيني في الدقيقة 90 قبل صافرة نهاية المباراة بثواني قليلة.

نتيجة مباراة انتر ميلان وساسولو

انتهت مباراة انتر ميلان وساسولو لصالح فريق ميلان بنتيجة هدفين مقابل هدف في لقاء الجولة الـ 28 من إنطلاقة الدوري الإيطالي الممتاز، شهد علي اللقاء ملعب سان سيرو.

سجل الهدف الأول لفريق انتر ميلان روميلو لوكاكو في الدقيقة الـ 10 من عمر المباراة، وسجل الهدف الثاني للفريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 67، في حين سجل هدف الفريق الضيف ساسولو حامد جونيور تراوري في الدقيقة 85.

تشكيل يوفينتوس في المباراة :

في حراسة المرمي : يوفون

في خط الدفاع : لويز – دي ليخت -كيلليني – ساندرو

في خط الوسط : كوادرادو – بينتانكور -رابييو – كييزا

في خط الهجوم : ألفارو موراتا – كريستيانو رونالدو