/626209/الزمالك-يفتخر-بـ-شيكابالا-ويقارنه-بليونيل-ميسي

يؤكد نادي الزمالك على فخره واعتزازه بموهبته الكروية الفريدة، وقائد القلعة البيضاء في الوقت الراهن " محمود عبد الرازق شيكابالا " ، وذلك من خلال التركيز على هدفه الرائع في شباك مولودية الجزائر ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا .

واستطاع نادي الزمالك أن يحقق الفوز في آخر مبارياته التي لعبها ضد فريق مولودية الجزائر ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، وحقق الفوز بثنائية نظيفة خارج الديار .

ونشر حساب نادي الزمالك الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو للهدف، واصفا إياه بأنه هدف مثل أهداف ميسي ولكن على طريقة شيكابالا .

أهداف مباراة الزمالك ومولودية الجزائر

افتتح الزمالك التسجيل بالدقيقة السابعة بعد هجمة منظمة من لاعبي الزمالك على الجبهة اليسرى استغلها أشرف بنشرقي ونجح في إختراق منطقة جزاء مولودية الجزائر ثم مرر كرة عرضية أرضية استقبلها يوسف أوباما بتسديدة مباشرة سكنت الشباك .

هدف شيكابالا في مولودية الجزائر

وفي الدقيقة الثالثة والثلاثين أضاف الزمالك الثاني بعد هجمة سريعة من لاعبي الزمالك بمجموعة من التمريرات القصيرة على حدود منطقة الجزاء أنهاها فرجاني ساسي بتمريرة بينية لشيكابالا المتمركز داخل المنطقة والذي قام بترويض الكرة جيدا ثم أطلق تسديدة يسارية أرضية في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى سكنت الشباك .

تشكيل الزمالك لمواجهة المولودية

يذكر أن الزمالك بدأ تلك المباراة بالتشكيل الآتي :

حراسة المرمى : محمود جنش .

خط الدفاع : حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – أحمد فتوح .

خط الوسط الدفاعي : طارق حامد - فرجاني ساسي . خط الوسط الهجومي : يوسف أوباما – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي .

المهاجم : مروان حمدي .