/626210/عمرو-السنباطي--مجمع-الإصدارات-يدعم-جهود-التحول-الرقمي

أشاد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر ، بمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.

المجمع يعد أحد الأدوات الاستراتيجية للدولة

وقال السنباطي في بيان له أن المجمع يعد أحد الأدوات الاستراتيجية للدولة في توجهها نحو التحول الرقمي وميكنة جميع الخدمات بكافة الجهات والمؤسسات الحكومية ، والتقليل من العنصر البشري خاصة بعد بعد انتشار جائحة كرونا .

المشروعات القومية ومكانة مصر الدولية

وأكد السنباطي أن الرئيس السيسي يعلن انشاء جمهورية جدية عبر المشروعات القومية العملاقة التي يدشنها والتي أضفت مكانة متميزة للدولة المصرية على الصعيد العالمي .

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أشار السنباطي إلى أن المشروع يسهم في الحفاظ على البيانات وتوفير قاعدة معلومات صحيحة ودقيقة ومؤمنة طبقاً للمعايير والمقاييس العالمية، كما أنه يساعد على القضاء على التزوير والفساد الاداري، فضلا عن تقديم الخدمات بصورة ميسرة بما يضمن التخفيف عن المواطنين .

وأعرب السنباطي عن فخره و سعادته بشباب مصر حيث تم تنفيذ المجمع وإنتاج مخرجاته تم بأيادٍ مصرية من شباب خريجي الجامعات المصرية بنسبة 100% وساهم في توفير 4200 فرصة عمل مباشرة، بجانب 13000 فرصة عمل غير مباشرة أثناء البناء والتشييد.

هذا المشروع يؤكد عزم الدولة المصرية على المضي قدما نحو التحول الرقمى، ومسايرة مجريات الأمور والتطور، لتواكب الركب العالمى، وذلك فى مختلف القطاعات والهيئات والمؤسسات، خاصة وأن العالم كله يتجه نحو الميكنة والتحول الرقمي والاستفادة من الثورة التعليمية والتكنولوجية الجديثة، لبناء دولة قوية حديثة تكنولوجية.

هذا وتجدر الاشارة الى أن الرئيس السيسي ،تفقد منشآت المجمع وخطوط الإنتاج المختلفة، والتي ستتضمن إصدار مختلف الوثائق الحكومية من خلال منظومة مركزية موحدة على المستوى القومي تضمن حوكمة اصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وكافة وثائق الشهر العقاري، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق.

ويعد المجمع صرحا تكنولوجيا عملاقا فائق القدرات الفنية المتطورة في مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، وهو الأكبر والأحدث من نوعه في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.