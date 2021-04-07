/626211/عبد-الوهاب-غنيم--افتتاح-مجمع-الوثائق-حدث-عالمى-ويعتبر-اكبر-مجمع-للوثائق-فى-إفريقيا

قال عبد الوهاب غنيم ، نائب رئيس الإتحاد العربى للإقتصاد الرقمى ، أن الحكومات أصبح لديها أدوات مختلفة فى حوكمة الأمور من خلال إعادة هندسة لكل المؤسسات والخدمات الحكومية على الهاتف كما يحدث الآن فى بورسعيد باعتبارها أول محافظة تم التعامل الرقمى بها .

نائب رئيس الإتحاد العربى للإقتصاد الرقمى: منتجات الذكاء الاصطناعى فى 5 شركات عالمية قدرت ب8 تيريليون دولار

وتابع "غنيم" أن منتجات الذكاء الاصطناعى فى 5 شركات عالمية قدرت ب8 تيريليون دولار أى حوالى 10 %من موارد العالم ،فبالتالى سيكون هناك عائد اقتصادى كبير جدا ومباشر للدولة .

أوضح عبدالوهاب غنيم ، خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "الحياة اليوم"مع الإعلامى "محمد شردى"، أنه لابد أن تسهم مصر فى الثور الصناعية الرابعة بمفردات خاصة ، لافتاً أن الثورة ستعمل على تشكيل العالم بشكل مختلف والهاتف أصبح الوسيلة الأساسية للتعامل بين الشعوب والحكومات.

عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الإتحاد العربى : مجمع الوثائق حدث عالمى ويعتبر مجمع للوثائق فى إفريقيا والشرق الأوسط

أكد "غنيم" إن افتتاح مجمع الوثائق حدث عالمى لأنه أكبر مجمع للوثائق فى إفريقيا والشرق الأوسط ، معقباً أن المجمع يستمد خدماته من تطبيقات الموبيل بعداله وشفافية والقضاء على منظومة الفساد والمحسوبية.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الشهادات والوثائق التى تصدر من مجمع الخدمات يصعب ويستحيل تزويرها، بالإضافة إلى الجهد الذى تقوم به الدولة فى الحكومة الذكية بالعاصمة الإدارية، معلقا: "شوفوا نتيجة الدولة المصرية عندما نمارس هذا العمل بالطريقة دي"..مش بس منع الفساد لا.. حوكمة إجراءتنا".

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مجمع الخدمات الذكية، بالعاصمة الإدارية، مش القضية فقط لوزارة المالية إنه يواجه التهرب الضريبي وياخد مستحقاته لا ..عاوزين نثق في أنفسنا"..مجمع الوثائق هيضيف لبنة جيدة في إن إحنا نبقا واثقين في انفسنا.. ما دام الشهادة طلعت من المركز يبقا خلاص بنسبة 99.9 %".

وأكمل الرئيس: "لما نيجي نقول النهاردة ان الشهادة الموجودة مع الطلبة في مراحل التعليم المختلفة ورسائل الدكتوراة كل واحد معاه وثيقة يصعب تزويرها"، مؤكدا أن الهدف من ذلك هو "حوكمة الإجراءات" مش بس منع الفساد.