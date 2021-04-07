/626212/مبابي-يسجل-ونوير-يعاين-الأضرار-باريس-يتقدم-على-بايرن-بالهدف-الأول-فيديو

بدأت مباراة بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، منذ دقائق، وتمكن كيليان مبابي الشاب الفرنسي من تسجيل الهدف الأول لصالح فريقة.

أخطأ مانيول نوير حارس بايرن ميونخ في تقدير الكرة لتذهب سريعا إلي مرمى العملاق الألماني.

دوري ابطال اوربا : بارين ميونخ 0 - 1 باريس | هدف امبابي



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https://t.co/elIhmF8zak — ليالي الابطال (@ggo_ll99) April 7, 2021

الفرنسي يهاجم والألماني يدافع..تشكيل بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان لمباراة اليوم

تشكيل بايرن ميونخ في المباراة :

في حراسة المرمي : مانويل نوير.

في خط الدفاع : ساؤول – بافارد – كيميتش – لوري سانىز

في خط الوسط : تشوبو موتينج – كوريتزكا – هيرنانديز.

في خط الهجوم : توماس مولر – ألابا – كينجيسلي كومان.

وجاء علي دكة البدلاء للفريق الألماني بايرن ميونخ:

نوبيل – مارتينيز – بواتينج – ألفونسو ديفييز – سارا – نيانزو – موسيليرا.

تشكيل باريس سان جيرمان في المباراة :

في حراسة المرمي : كيلير نافاس.

في خط الدفاع : كيمبيبي – ماركينيوس – دايولو – داياجبا.

في خط الوسط : دانيلو – جيا.

في خط الهجوم : نيمار – دي ماريا - دراكسلر – مبابى.

بايرن ميونخ في الدور الـ 16

حقق الفريق البافاري الفوز علي الفريق الإيطالي لاتسيو في مباراة الذهاب بالعاصمة الإيطالية بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف، وجاء في مباراة الإياب علي ملعب ألينز أرينا بالعاصمة الألمانية برلين، حسم الفريق الألماني المباراة بنتيجة هدفين مقابل هدف، ليحجز كرسي له في الدور الـ 8 من البطولة علي حساب لاتسيو بنتيجة 6/2 مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

باريس سان جيرمان بدور الـ 8

حجز الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان مقعد له في الدور الـ 8 علي حساب الإسباني برشلونه في الدور الـ 16 بنتيجة 5/2 مجموع مبارتي الذهاب والإياب، في حين انتهت مباراة الذهاب بنتيجة4/1 لباريس علي ملعب برشلونه « كامب نو» وانتهت مباراة الإياب علي ملعب حديقة الأمراء بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف.

ويغيب نجم البافاري روبيرت ليفاندوفيسكي والمتألق سيرجيو جنابري والبرازيلي دوجلاس كوستا وتوليسو في مبارتي الذهاب بالعاصمة برلين والإياب في العاصمة الفرنسية للفريق في دور الربع نهائي لدوري أبطال أوروبا، مباراة الذهاب أمام باريس سان جيرمان في الـ 7 من أبريل، وفي مباراة الإياب في مباراة الإياب في الـ 13 من نفس الشهر.