/626213/خالد-مجاهد--125-مليون-سيدة-ضمن-المبادرات-الرئاسية-للقضاء-على-فيروس-سي--وعلاج-المرأة

طالب الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة ، المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان لأن الفترة الماضية كان هناك تهاون من المواطنين في تطبيقها؟

الصحة تطالب :المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال شهر رمضان

واكد " المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة"، أن الأطباء يكافحون لكى يحموا الدولة من كورونا مؤكدا أن وزيرة الصحة حريصة على توجيه الشكر للأطقم الطبية الذين يبنون المنظومة الصحة بجهودهم وتضحياتهم .

ولفت " خالد مجاهد "، مجاهد خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز أن الفترة الماضية منذ عام 2018 من المبادرات الرئاسية ومنظومة التأمين الصحى الشامل الذي اصبح النواة الرئيسية في تحسن الوضع من جائحة كورونا.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن ذلك ساهم في اعادة تدوير عجلة الاقصاد مؤكدا أن مصر أصبحت أفضل من عدد كبير من دول العام .

خالد مجاهد : 12.5 مليون سيدة ضمن المبادرات الرئاسية للقضاء على فيروس سي وعلاج المرأة

وأشار مجاهد إلى أن المبادرات الرئاسية للقضاء على فيروس سي ومبادرة علاج المرأة المصرية التي ساهمت في الكشف على 12 ونصف مليون سيدة. أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن حزمة المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة" عام 2018، والتي قدمت الخدمة الطبية لأكثر من 90 مليون مواطن، بواقع 108 ملايين زيارة، ساهمت في تحسين المؤشرات الصحية للدولة المصرية، مشيرة إلى إن مصر أصبحت تمتلك نظام صحي قوي يضمن تقديم خدمة طبية لائقة لجميع المصريين بمعايير عالمية تواكب التطور الذي تشهده مصر حاليًا في جميع المجالات، وذلك بالتزامن مع "يوم الصحة العالمي" والذي يتم الاحتفال به في السابع من أبريل من كل عام.

وتقدمت وزيرة الصحة والسكان في "يوم الصحة العالمي" بالشكر لكافة الأطقم الطبية بوزارة الصحة والسكان والقطاع الطبي ، لجهودهم المبذولة في النهوض بمنظومة الصحة في مصر، فضلاً عن دورهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، قائلة:" أعرب عن فخري وتقديري بأن بناء المنظومة الصحية الجديدة في مصر يتم بسواعد أبنائها من الأطقم الطبية المخلص.

وأكدت الوزيرة نجاح الدولة في القضاء على "فيروس سي" حيث تم فحص 70 مليون مواطن من سن 18 لـ 60 عامًا خلال 7 أشهر ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، وتقديم العلاج ل 2.5مليون مواطن بالمجان.

وأشارت الوزيرة إلى إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر عن الاعتلال الكلوي في يونيه 2020 بالتزامن مع مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي تستهدف 28 مليون مواطن فوق سن 40 عامًا، وتم من خلالها فحص 25 مليون و 42 ألف مواطن وتقديم العلاج اللازم للمرضى بالمجان، كما تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة مرضى فيروس كورونا المستجد بالعزل المنزلي .