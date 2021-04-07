/626215/ماركينيوس-يتقدم-بالهدف-الثاني-لـ-باريس-وجدار-برلين-ينهار-فيديو

تمكن ماركينوس مدافع فريق باريس سان جيرمان الهدف الثاني لفريقة، وذلك بعدما أنفرد بمرمى مانويل نوير وسط مشاهدة من جانب دفاعات بايرن ميونخ، ليسجلها بطريقة رائعة على يمين مانويل نوير.

دوري ابطال اوربا : بارين ميونخ 0 - 2 باريس | هدف ماركينهوس



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pic.twitter.com/uUWtpjnpeU — ليالي الابطال (@ggo_ll99) April 7, 2021

بايرن ميونخ يواصل سلسلة نزيف نجومه أمام باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

يفتقد بايرن ميونخ الألماني خدمات لاعب المنتخب الألماني ولاعب الفريق البافاري جنابري صاحب الـ 25 عام، في مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان غداً في لقاء ذهاب الدور الربع نهائي لدوري أبطال أوروبا.

اوضحت تقارير الصحافة الألمانية اليوم الثلاثاء عن إصابة الألماني سيرجيو جنابري بألتهاب في الحلق، وغيابة عن تدريب الفريق البافاري بايرن ميونخ عن التدريبات الأخيرة للفريق قبل لقاء الغد في دوري الأبطال.

وأوضح المدير الفني لفريق بايرن ميونخ هانز فليك في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الفريق أمام بطل الدوري الفرنسي للنسخة الماضية باريس سان جيرمان، في دوري أبطال أوروبا، في لقاء الذهاب علي ملعب أليانز أرينا بالعاصمة الألمانية برلين.

أجري الجهاز الفني المسئول لبايرن ميونخ للألماني سيرجيو جنابري فحوصات وعمل مسحه للتأكد من صحة اللاعب قبل مباراة الغد في دوري الأبطال، وأظهرت المسحة أن اللاعب تعرض للإصابة بفيروس كورونا، وسيغيب عن مبارة الفريق أمام باريس.

ضرب الفريق بقوة في غياب البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي مهاجم الفريق الصريح وهداف الدوري الألماني الممتاز برصيد 35 هدف من أصل 27 مباراة لهذا الموسم، ومن الجد\ير بالذكر أن إصابة البولندي تعرض لها في مباراة منتخب بلاده في تصفيات كأس العالم لقارة أوروبا.

باريس سان جيرمان

وأصدر نادي بايرن ميونخ في الـ 30 مارس المنصرم بيانا أكد فيه إصابة البولندي روبيرت ليفاندوفسكي "بالتواء في ركبته اليمنى وسيغيب عن الملاعب لحوالي أربعة أسابيع".

ويأتي غياب نجم البافاري روبيرت ليفاندوفيسكي والمتألق سيرجيو جنابري والبرازيلي دوجلاس كوستا وتوليسو في مبارتي الذهاب بالعاصمة برلين والإياب في العاصمة الفرنسية للفريق في دور الربع نهائي لدوري أبطال أوروبا، مباراة الذهاب أمام باريس سان جيرمان في الـ 7 من أبريل، وفي مباراة الإياب في مباراة الإياب في الـ 13 من نفس الشهر.