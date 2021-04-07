الصحة العالمية في مصر:  لقاح كورونا وحده لا يكفى لمواجهة تفشى الفيروس

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ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر: لقاح كورونا وحده لا يكفى لمواجهة تفشى كورونا

ولفتت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إلى أن لقاح كورونا وحده لا يكفى لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث إنه إجراء واحد من ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتضمن التباعد الاجتماعى.

الصحة العالمية : مصر من أوائل الدول التي حصلت على الجرعات ضمن مبادرة كوفاكس

وأضافت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، خلال قناة إكسترا نيوز، أنه جرى التوصل إلى نسب قليلة لتوزيع لقاح كورونا إلى 130 دولة، أن مصر من أوائل الدول التي حصلت على الجرعات ضمن مبادرة كوفاكس، والمجتمع الدولي يفكر في إعطاء فرص لدول مثل مصر لإنتاج اللقاح والتوزيع بعدالة، لافتة إلى أن اللقاحات لا تنتج على مستوى العالم، وتحتاج وقتا لتحقيق نسبة الـ20% التي قد تصل لنهاية 2021 وأوائل 2022.

أكدت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر أن مصر تلقت ما يزيد على 850 ألف جرعة من لقاح كورونا تم شحنها عن طريق منظومة كوفاكس، موضحة أنه بعد مضى قرابة العام على مواجهة مصر لانتشار فيروس كورونا، هبطت طائرة فى مطار القاهرة الدولى محملة بـ854.400 جرعة من لقاح أسترازينيكا أكسفورد.

وأضافت أن وصول اللقاحات عبر منظومة كوفاكس خطوة تاريخية تمثل التضامن من أجل البشرية خلال هذه الفترة غير المسبوقة التى نمر بها، وهى خطوة مهمة لضمان التوزيع العالمي العادل للقاحات كورونا مما يبعث الأمل في نفوس الكثيرين، بمن فيهم الناس في مصر، من خلال تزايد تلقيح الأشخاص المعرضين للخطر، لا سيما العاملين في القطاع الصحي ومقدمي الرعاية الصحية الأساسية في الخطوط الأمامية.

أكدت منظمة الصحة العالمية أن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لا يمنع انتقال العدوى، وأن جوازات سفر التطعيم قد لا تكون استراتيجية فعالة لاستئناف حركة السفر، خاصة أن الجميع لا يمكنهم الوصول للقاحات، ومازال العالم في انتظار المزيد من الإمدادات. وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية الدكتورة مارجريت هاريس، إن المنظمة لا تريد أن ترى جوازات سفر التطعيم كشرط لدخول البلاد أو الخروج منها، لأننا لسنا متأكدين في هذه المرحلة أن اللقاح يمنع انتقال العدوى.