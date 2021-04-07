/626217/خناقة-بين-زيجات-سعد-الصغير-على-السوشيال-ميديا

كشفت الفنانة المصرية برلنتي عامر، عن زواجها من الفنان سعد الصغير، حيث نشرت مقطع فيديو يجمعها معه في حفل خطوبتهم وبوجود عدد كبير من الحضور بينهم المطرب "إيهاب توفيق" و المطرب "عمر كمال" لتوثيق حفل خطوبتهم.

وعلق "سعد الصغير" عليها قائلًا: "بيرلنتي حبيبتي، كل سنة وأنتِ طيبة حبيبة قلبي، مراتي بيرلنتي عامر، بقولك كل سنة وأنتِ طيبة يا حبيبة قلبي، ويا رب نبقى مع بعض السنة الجاية، وعيد ميلاد سعيد حبيبتي، أنتِ وش الخير عليّا، أنتِ كل الدنيا ليّا، حبيبتي أم أدهم".

دوت الخليج يكشف قصة زواج المطرب سعد الصغير من برلنتي عامر التي باتت حديث مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات الماضية.

زواج سعد الصغير من بيرلنتي عامر

نفت برلنتي الشاعات التي ترددت حول زواجها من "سعد" لأجل المال و الشهرة، مؤكدة أن بينهم قصة حب منذ 3 سنوات، وأن خطوبتهم دامت سنة.

أما عن الزواج فقد أشارت، إلى أنه تم عند محامي ثم قاما بتوثيق عقد الزواج في الشهر العقاري، قائلة: "طلب مني نتجوز عرفي بس هو عارف إني من عيلة كبيرة لذلك تزوجنا رسمي عند المحامي وطلب مني توثيق الزواج وكتب الكتاب".

صراع بين زيجات سعد الصغير

تعمدت "برلنتي" خلق حالة من الجدل بينها و بين زوجة سعد الصغير " أم محمود"، من خلال تغزلها في "سعد" قائلة: "أنا بحب سعد جدا هو أحن مخلوق قابلته في حياتي، وهو اللي طلب مني أعلن زواجنا قدام الناس وقاللي إنتي مراتي وحبيبتي وأنا فخورة إني ارتبطت بيه وأولادي بيحبوه جدا"، لتخرج " أم محمود" عن صمتها، حيث كتبت عبر حسابها الشخصي على "الفيس بوك": " حسبي الله و نعم الوكيل أشوف فيكوا يوم يارب" .