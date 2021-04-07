الصحة: شهادات فحوصات المُقبلين على الزواج إلكترونية وربطها بـ"مجمع الوثائق المؤمنة"

/626218/الصحة-شهادات-فحوصات-المقبلين-على-الزواج-إلكترونية-وربطها-بـمجمع-الوثائق-المؤمنة

أعلنت هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن إدراج فحوصات المُقبلين على الزواج من السيدات، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين، وإصدار الشهادات إلكترونياً.

ربط الفحوصات بالمجمع المُتكامل

وأكدت وزيرة الصحة، ربط هذه الفحوصات بالمجمع المُتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة، اليوم الأربعاء، عبر تقنية "الكول كونفرانس" مع الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، ونيفين النحاس، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفني ومدير المكتب الفني للوزيرة، والمهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، ووكلاء الوزارة، والمسؤولين عن تنفيذ مبادرتي رئيس الجمهورية "للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة"، و"العناية بصحة الأم والجنين".

التعاون مع وزارة العدل

بينما أوضح خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أشارت إلى التعاون مع وزارة العدل لإصدار الشهادات الخاصة بفحوصات المُقبلين على الزواج إلكترونياً، موضحة أن هذه المنظومة الإلكترونية تعد استكمالاً لمنظومة الحوكمة لشهادات الزواج.

استمرار فحص السيدات

ولفت مجاهد، إلى أن الوزيرة أكدت استمرار فحص السيدات بعد الزواج لمتابعة حالتهم الصحية، ضمن مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين، والتي تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "بي"، وفيروس نقص المناعة البشري، ومرض الزهري للسيدات الحوامل، بهدف خفض إصابات السيدات بتلك الأمراض وعدم انتقالها إلى الجنين.

متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يوم

وأوضحت الوزيرة، أن المبادرة تشمل متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود كافة، واتخاذ الإجراءات المناسبة إضافة إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس، وأنه تم فحص حوالي 736 ألف سيدة منذ انطلاقها المبادرة.

الدعم الطبي والنفسي للسيدات

وأضاف مجاهد، تأكيد زايد على تكثيف البرامج التدريبية لمقدمي الخدمة بمبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين، لتقديم كافة سبل الدعم الطبي والنفسي للسيدات ممن تثبت إصابتهم خلال فحوصات المُقبلين على الزواج، ورفع الوعي الصحي لهم، مشددة على الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بهم.

افتتاح الرئيس السيسي

وافتتح الرئيس السيسي اليوم، أول وأحدث مجمع صناعي تكنولوجي متكامل للإصدارات المؤمنة والذكية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال الرئيس عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": سعدت اليوم بافتتاح مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، الذي يعد صرحًا تكنولوجيًا عملاقًا سوف يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء دولتنا الحديثة".

أداة الدولة في دعم التحول الرقمي

ويهدف المشروع إلى أن يكون المُجمع هو أداة الدولة في دعم التحول الرقمي بشكل مميكن ومؤمن، ليؤدي لإحساس المواطن بتغيير في شكل الخدمات بشكل عام وميسر.

وسيعمل المشروع على تنفيذ الحوكمة، والعمل بشكل إلكتروني ليوفر لكل قطاعات الدولة إحصاءات، وتطبيقات، وتقارير مناسبة لمتخذي القرار دون أي هامش خطأ.

مكونات المشروع

ويضم المشروع أكبر مصنع في العالم للورق المؤمن، ومصانع لإصدار بطاقات الهوية وجوازات السفر والبنكنوت بداية من تصنيع المواد الخام لها، فضلاً عن تصنيع البطاقات الذكية، وكروت الخدمات الموحدة.

كما يضم مبنى تصنيع المنتجات البلاستيكية والهولوجرام والطباعة المؤمنة، ومبنى معالجة البيانات، وخزانات ومخازن، ومبنى مصنع السللوز.