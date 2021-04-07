/626219/بايرن-ميونخ-يقلص-النتيجة-عن-طريق-موتينج-برأسية-رائعة-فيديو

تمكن شوبو موتينج أن يسجل الهدف الأول لصالح بايرن ميونخ، بعدما حول كرة رأسية بطريقة رائعة داخل شباك كيلور نافاس. دوري ابطال اوربا : بارين ميونخ 1 - 2 باريس | هدف موتنق



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pic.twitter.com/zzhvgBOMT6 — ليالي الابطال (@ggo_ll99) April 7, 2021

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