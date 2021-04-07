/626220/تشيلسي-يتقدم-بالهدف-الأول-أمام-بورتو-عن-طريق-ماسون-مونت-فيديو

تمكن ماسون مونت من تسجيل الهدف الأول لصالح تشيلسي، وذلك بطريقة رائعة وأستلم الكرة بطريقة رائعة داخل منطقة الجزاء ويسددها قوية داخل الشباك. دوري ابطال اوربا : بورتو 0 - 1 تشلسي | هدف ماونت



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https://t.co/xDj1jRswAK — ليالي الابطال (@ggo_ll99) April 7, 2021

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