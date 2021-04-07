/626222/ملخص-الشوط-الأول-باريس-يحرج-بايرن-ميونخ-علي-أرضة

انتهت أحداث الشوط الأول بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، في لقاء الدور الربع نهائي لدوري أبطال اوروبا، في لقاء الذهاب علي ملعب أليانز أرينا.

بدأ الفريقين المباراة بقوة في الدفاع علي المرمي ومحاولة التسجيل الهدف الأول في بداية أحداث المباراة.

نجح الفريق الفرنسي الضيف من خطف الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 3 من عمر المباراة بأقدام مبابي، من خلال انطلاقة قوية من البرازيلي نيمار ويمررها للسريع مبابي ويسددها بقوة علي حارس المرمي نوير ويصعب علية التعامل معها وتهز شباكة.

سجل باريس سان جيرمان الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة 13 من عمر المباراة من خلال تمريرة طوليه لنيمار وينطلق بها ويسددها بقوة ويتصدي لها الدفاع لتصل للفرنسي مبابي ويسجل، ولكن حكم المباراة يلغي الهدف بداعي التسلل علي مبابي من البداية.

هدف ثاني للفريق الضيف في الدقيقة 29 من عمر المباراة بأقدام ماركينيوس، من خلال تمريرة عالية من خلف دفاع بايرن لتصل لماركينيوس ويستلمها بأريحية ويسكنها الشباك علي يمين نوير.

تبديل اضطراري أول في صفوف فريق باريس في الدقيقة 30 في خط الدفاع، خروج صاحب الهدف الثاني ماركينيوس بسبب تألمه من عضلة الفخد ونزول هيريرا.

تبديل أول في صفوف أصحاب الأرض بايرن ميونخ في الدقيقة 32 من عمر المباراة، خروج هيرنانديز ودخول ألفونسو ديفيز.

تشابو موتينج يعدل نتيجة المباراة

انقذ تشوبو موتيج فريقه في الدقيقة 35 من عمر المباراة ليقرب نتيجة المباراة ويعيد الروح لفريقة من خلال تسجيل الهدف الأول للفريق من خلال تمريرة من الجانب الأيسر داخل منطقة الجزاء ويرتقي ويسكنها شباك نافاس علي يمينه.

تشكيل بايرن ميونخ في المباراة :

في حراسة المرمي : مانويل نوير.

في خط الدفاع : ساؤول – بافارد – كيميتش – لوري سانىز

في خط الوسط : تشوبو موتينج – كوريتزكا – هيرنانديز.

في خط الهجوم : توماس مولر – ألابا – كينجيسلي كومان.

تشكيل باريس سان جيرمان في المباراة :

في حراسة المرمي : كيلير نافاس.

في خط الدفاع : كيمبيبي – ماركينيوس – دايولو – داياجبا.

في خط الوسط : دانيلو – جيا.

في خط الهجوم : نيمار – دي ماريا - دراكسلر – مبابى.