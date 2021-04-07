وكيل مطرانية الأقصر للكاثوليك يستقبل سفير الإمارات 

جدة - نرمين السيد - استقبل الأب ماركو ناجى، وكيل مطرانية طيبة للأقباط الكاثوليك، السفير الدكتور حمد سعيد الشامسى، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة ومندوبها الدائم فى جامعة الدول العربية، الذى قام بزيارة المطرانية.





وألقى الأب ماركو ناجى كلمة جاء فيها: "السفير الدكتور حمد سعيد الشامسى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة ومندوبها الدائم فى جامعة الدول العربية، فى البداية نرحب بكم جميعًا ضيوفًا أعزاء أرحب بكم باسم الأنبا عمانوئيل عياد مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك وتشمل محافظات قنا الأقصر أسوان والبحر الأحمر".

وأضاف: "يقدم الأنبا عمانوئيل لكم ترحيبًا حارًا سعادة السفير والحضور الكرام، وفى نفس الوقت اعتذارًا لعدم تواجده فى استقبالكم نظرًا لتواجده فى المستشفى عافاكم الله سبحانه وحفظكم.. شخصكم الكريم وما تُمثله من دولة شقيقة تُعتبر فى عالمنا المعاصر نموذجًا حضاريًا وثقافيًا وإقتصاديًا.. نشكركم جزيل الشكر على زيارتكم وتشريفكم".

وتابع: "حضوركم اليوم وزيارتكم الكريمة لمحافظة الأقصر وغيرها من الأماكن فى مصرنا العزيزة فى مُستهل عملكم كسفير لدولة الإمارات العربية المتحدة الدولة الصديقة والشقيقة والنموذج البارز فى عالمنا المعاصر للنجاح والتقدم والتعاون بل والريادة فى مجالات متعددة لدولة عصرية يُمثل لنا جميعا سعادة وشرفًا".

وبين: "تحتفل جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة هذا العام باليوبيل الذهبى للعلاقات الدبلوماسية المشتركة، والتى تزداد رسوخا وتجذرًا عامًا بعد أخر رسميًا وشعبيًا، وثقافيًا وإقتصاديًا وحضاريًا".

وواصل وكيل مطرانية طيبة للأقباط الكاثوليك حديثه: "كانت زيارة قداسة البابا فرنسيس فى فبراير 2019 لدولة الإمارات واحدة من أهم وأنجح زيارات بابا الكنيسة الكاثوليكية والتى خلالها تم لقاء تاريخى بينه وبين الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والذى توُج بتوقيع وثيقة فريدة لتأكيد وتجسيد كل معانى التأخى والأخوة على المستوى الإنسانى".

وبين أن احتضان دولة الإمارات الشقيقة لهذا الحدث الفريد، كان له صدى إيجابى على المستوى العالمى، وكان من نتائج توقيع هذه الوثيقة بداية حوار جديد متعمق إسلامى مسيحى بين الكنيسة الكاثوليكية والأزهر الشريف بما يمثله من ثقل دينى فى العالم الإسلامى.

وأكد: "الأنبا عمانوئيل مطران هذه الإيبارشية يفخر كثيرا أنه كان حاضرا لهذا الحدث الفريد كما أصبح مشاركًا ومساهمًا فى الحوار المستمر بين الكنيسة الكاثوليكية والأزهر الشريف والذى يهدف لفهم أعمق، وتشييد علاقات راسخة تقف صامدة أمام أعتى العواصف".

وأوضح: "فى خطوات جبارة فى كافة المجالات وعلى كافة الأصعدة تتجه مصر تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقد وضعت صوب أعيُنها إعادة بناء وطن وخدمة مواطن، وفى الكثير من هذه الخطوات، تتعاون مصر مع الجميع وتقع دولة الإمارات بقيادتها الحكيمة وأبنائها الشرفاء فى موقع متميز من هذا التعاون".

واستكمل بقوله: "تشارك الكنيسة الكاثوليكية فى مصر بمدارسها ومراكزها الثقافية والصحية بتناغم وتعاون مع كافة مؤسسات الدولة للعمل على تقديم خدماتها للجميع هادفة الإنسان دون تفرقة أو تمييز".