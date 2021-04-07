الأنبا بيجول يزور دير الشطبى بمنفلوط

جدة - نرمين السيد - وكان فى استقبال ورئيس دير العذراء المحرق بالقوصية، الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط. واستمرت الزيارة 3 أيام وعقدا عدة لقاءات روحية لآباء الدير، وألقى عليهم عدة محاضرات للرهبان.

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