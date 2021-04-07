جدة - نرمين السيد - توجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكل العاملين بالوزارة وهيئة الأوقاف المصرية، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بكل الشكر والتقدير على رعايته وعنايته بالحفاظ على أعيان الوقف، وتوجيهه بتوثيقها بالوثائق المؤمنة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف يشكر السيسى للحفاظ على أعيان الوقف بالوثائق المؤمنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.