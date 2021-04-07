إيبارشية أسوان : احتفال عيد القيامة بدون حضور شعبى

جدة - نرمين السيد - وجاءت القرارات حازمة لتؤكد على أن الاحتفال بهذه المناسبات والتى تبدأ فى جمعة ختام الصوم 23 أبريل الجارى بدون حضور شعبى والاكتفاء بالكهنة والشمامسة فقط، وذلك نظرا لارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، أما صلوات البصخة فى أسبوع الآلام فستكون بعدد محدود.

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