رئيس "القومية للأنفاق":لدينا خطة لتطوير الخطين الأول والثانى للمترو بتكلفة تصل ل38 مليار جنيه

أكد الدكتور عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه يجرى تنفيذ خطة لتطوير الخطين الأول والثانى لمترو الأنفاق، بتكلفة تصل إلى 38 مليار جنيه شاملة القطارات والبنية الأساسية.
وأضاف رئيس الهيئة القومية للأنفاق خلال حواره مع برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، أنه تم التعاقد على شراء 20 قطارًا بالخط الأول ودخلوا الخدمة فعليا وجارى التعاقد على 32 قطار آخرين بجانب إعادة تأهيل 23 قطار.
وأوضح والى أنه تم ازدواج المسافة من المرج الجديدة حتى المرج القديمة وإنشاء ورشة جديدة لصيانة القطارات، كما تم شراء 4 قطارات للخط الثانى، وتم التعاقد على 6 قطارات أخرى متوقع وصولها العام الجارى.
وأشار الدكتور عصام والى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إلى أن خطوط المترو الجديدة يراعى فيها ذوى الهمم وتقديم خدمة حضارية للمواطن، حيث يجرى حاليا استكمال تنفيذ الخط الثالث وتنفيذ الخط الرابع المار بشارع الهرم، وبصدد الشروع فى تنفيذ الخط السادس الممتد من الخصوص حتى المعادى.
ولفت والى أن الشركات المصرية تنفذ كافة أعمال الإنشاءات بمشروعات المترو الجديدة حاليا بعدما كانت تنفذ فقط 5 قبل تنفيذ أنفاق قناة السويس وتوجيه القيادة السياسية بتوطين هذه الصناعة.
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