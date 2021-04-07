رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطرق الدفع الإليكتروني 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - قد تزايدت عمليات البحث على موقع “جوجل” عن خطوات معرفة فاتورة التليفون الأرضي 2021، والتى تقوم الشركة المصرية للاتصالات بإصدارها للمحاسبة عن فترة الإستهلاك من شهر يناير الماضي إلي مارس 2021، وذلك اعتباراً من يوم 15 إبريل القادم، والمعروفة بأسم فاتورة ابريل، وتمنح الشركة فترة سماح تصل إلي شهر لسداد فاتورة التليفون الأرضي دون دفع آيفون غرامات.

مواعيد فاتورة التليفون الأرضي:

– يوم 15 إبريل 2021:>> يتم إصدار الفاتورة الخاصة لشهر إبريل 2021 على موقع الشركة المصرية للاتصالات.

– يوم 14 مايو 2021:>> انتهاء مدة السماح الممنوح لسداد فاتورة الأرضي.

– يوم 15 مايو 2021:>> يتم تحويل خط التليفون الأرضي للعمل بنظام الإستقبال فقط، في حال عدم سداد الفاتورة.

– يوم 14 يونيو 2021:>> انتهاء فترة السماح باستقبال المكالمات لعدم دفع فاتورة التليفون الأرضي.

– يوم 15 يونيو 2021:>> يتم فرض غرامة مالية على غير مسددي فاتورة التليفون المنزلي ورفع الخط من الخدمة مؤقتاً.

رابط الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي:

يمكنك الاستعلام عن فاتورة الخط الأرضي عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات، للدخول>> إضغط هنا. ويتم الإستعلام لشهر ابريل 2021 اعتبارًا من يوم 15 إبريل الجاري 2021، بإدخال رقم الهاتف وكود المحافظة التابع لها، فى الموقع المخصص على موقع الشركة.

طرق الدفع الإليكتروني لفواتير التليفون الأرضي؛

الدفع عبر موقع شركة WE.

مراكز وفروع الشركة المصرية للاتصالات WE.

ماكينات الصراف الآلي للبنك الأهلي المصري وبنك CIB .

خدمة مصاري.

مكاتب البريد.

خدمة ممكن.

خدمة فوري.

خدمة فودافون كاش.

خدمة سداد.

خدمة Bee.

خدمة خدماتي.

خدمة أمان.

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