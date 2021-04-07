/626225/سفير-سابق-- تحركات-مصرية-على-الصعيد-العربى-والإفريقى-والدولى-فى-إطار-التفاوض-لحل-أزمة-سد-النهضة

أكد السفير على الحفنى مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الأيام المقبلة ستشهد تحركات مصرية على الصعيد العربى والإفريقى والدولى فى إطار التفاوض لحل أزمة سد النهضة.

علي الحفني وزير الخارجية الأسبق : السيسى طالب إثيوبيا بألا تخطئ التقدير والحسابات

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، فى تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى طالب إثيوبيا بألا تخطئ التقدير والحسابات، متوقعا بتكثيف تحركات مصر والسودان على الصعيد الإقليمى والدولى خلال الفترة المقبلة.

ولفت " السفير على الحفنى مساعد وزير الخارجية "، أن مصر لديها عدة خيارات، وأن كلاً من مصر والسودان لهما مصلحة واحدة، وسيجرى التحرك بخطوات واحدة تجاه المجتمع الدولى من أجل التأكيد على عدالة القضية المصرية والسودانية بشأن نهر النيل وتوضيح التعنت الإثيوبى بشأن أزمة سد النهضة.

مساعد وزير الخارجية الأسبق: تحرك دبلوماسى الفترة المقبلة بين مصر والسودان بشأن سد النهضة

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه سيكون هناك تحرك دبلوماسى خلال الفترة المقبلة بالتنسيق بين البلدين مصر والسودان، وننتظر النتائج التى ستسفر عنها هذه التحركات، موضحا أن مصر ستتحرك بنشاط وفاعلية أكثر فى النشاط الدولى لتكثيف الضغط على إثيوبيا حتى تتنازل وتتخلى عن تعنتها.

وفي سياق متصل أشار السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر ستقوم فى الأيام القليلة المقبلة بتوضيح موقفها بعد تعثر المفاوضات الخاصة بقواعد ملء سد النهضة بأن مصر تقول دائمًا لا ضرر ولا ضرار.

اكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عدالة القضية المصرية فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي.

وقال السيسي، خلال افتتاح مجمع الوثائق المؤمنة، الأربعاء: نؤكد للعالم عدالة قضيتنا في إطار القانون الدولي والأعراف الدولية ذات الصلة لحركة المياه عبر الأنهار الدولية.

وتابع الرئيس: نتحرك أكثر وأشقائنا في الدول العربية والأفريقية بيشوفوا الكلام ده دلوقتي، مصر لن تقبل أن تمس نقطة مياه واحدة، لأن الخيارات كلها مفتوحة، وتعاوننا أفضل كتير من إننا نختلف.

وواصل الرئيس: في الآخر اللي نزل المياه هناك ربنا واللي خلاها تيجي

وفي وقت سايق قال وزير الخارجية المصرية سامح شكري إن مصر لم تتلق أي دعوة من جانب رئاسة الاتحاد الإفريقي لعقد جولة مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة بعد فشل جولة المفاوضات في العاصمة الكونغولية كينشاسا، مشيرا إلى أن البيان الصادر بعد جولة المفاوضات لم يتضمن أي دعوة جديدة لعقد جولة من المفاوضات.

وأضاف شكري في مداخلة هاتفية مع برنامج من مصر على قناة سي بي سي المصرية إن مصر تتعامل بانفتاح مع جهود رئاسة الاتحاد الإفريقي ونعمل في إطار التكليف الوارد في المسار الإفريقي ولكن حتى الآن ليس لدينا علم بأي مواعيد متفق عليها.