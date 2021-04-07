القومية للأنفاق: تعيين 227 مهندساً لسد ومواجهة العجز فى العاملين

/626230/القومية-للأنفاق-تعيين-227-مهندسا لسد-ومواجهة-العجز-فى-العاملين

أكد الدكتور عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، أنه تم البدء فى دراسات الخط الثانى من شبكة القطارات السريعة من أكتوبر حتى أسوان وأعمال الرفع المساحى، حيث متوقع قطع هذه الرحلة فى 4 ساعات.

القومية للأنفاق: تعيين 227 مهندسا لسد ومواجهة العجز فى العاملين

واوضح "الدكتور عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق"، أن القيادة السياسية صدقت على تعيين 227 مهندسا لسد ومواجهة العجز فى العاملين بما يتناسب مع حجم المشروعات الجديدة التى تنفذها الهيئة حاليا. وتابع رئيس الهيئة القومية للأنفاق خلال حوار مع برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين أوضاع العاملين المادية والاجتماعية للحفاظ عليهم فى حجم الطلب عليهم من الشركات الخاصة.

والي : الهيئة بصدد تنفيذ شبكة قطارات سريعة تشمل 3 خطوط بالمرحلة الأولى وأولهم خط العين السخنة - العلمين

وقال والى، إن الهيئة بصدد تنفيذ شبكة قطارات سريعة تشمل 3 خطوط بالمرحلة الأولى وأولهم خط العين السخنة - العلمين - مطروح بطول 660 كم تم البدء فى تنفيذه فعليا. وأردف الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن الدولة تبنت خطة طموحة للتوسع في شبكة مترو الأنفاق، مع إضافة وسائل نقل حديثة مثل المونريل والقطار الكهربائي وذلك بعد التوسع العمراني حول القاهرة والعاصمة الإدراية.

وأضاف أنه يتم حاليًا تطوير الخطين الأول والثاني للمترو ايكونا بنفس مستوى وكفاءة الخطوط الجديدة، لافتًا إلى دخول 20 قطارًا جديدًا للخدمة بالخط الأول فضلًا عن التعاقد على 23 أخرين وعمل ازدواج بخط المرج.

وذكر أنه تم إضافة 850 بوابة جديدة وإقامة 55 غرفة تحكم بالخط الأول للمترو، مشيرًا إلى دخول 4 قطارات جديدة للخدة بالخط الثاني للمترو، والتعاقد على 6 أخرين يبدأ توريدهم خلال العام الجاري، فضلًا عن رفع كفاءة 35 قطارًا قائمًا.

وأشار إلى تكلفة صيانة وتطوير الخطين الأول والثاني للمترو والتي تبلغ نحو 30 مليار جنيه، وذلك ليصبح بنفس كفاءة الخط الثالث الذي يتم العمل عليه حاليًا، موضحًا أن عملية إنشاء مترو أنفاق جديدة صعبة جدًا خاصة مرحلة توصيل المهام ببعضها البعض.

وأوضح أنه يتم التنسيق مع المراكز البحثية لكي لا تكون محطات المترو تقليدية، بحيث يجد المواطن بها كل الخدمات، مضيفًا أنه يتم دراسة إنشاء أماكن انتظار وجراجات وأنشطة أخرى شرط ألا تؤثر على سلامة المنشأ.