عمل سينمائي جديد يجمع بين محمد هنيدي ومنى زكي بعد غياب 22 عامًا

/626224/عمل-سينمائي-جديد-يجمع-بين-محمد-هنيدي-ومنى-زكي-بعد-غياب-22-عاما

يستعد النجم محمد هنيدي للتعاون مع الفنانة منى زكي في فيلم سينمائي جديد باسم "الجواهرجي" وذلك بعد غياب دام لمدة 22 عامًا من العمل سويًا.

دوت الخليج يرصد لكم أهم التفاصيل الخاصة بفيلم محمد هنيدي ومنى ذكي الجديد بعد غياب ٢٢ سنة منذ أخر تعاون لهما في مسرحية "عفرتو".

يعد فيلم "الجواهركي" هو أول عمل سينمائي يجمع بين شخصيات مختلفة وهم أسر ياسين ومني زكي ومحمد هنيدي، ومن المقرر البدء في تصوير العمل خلال شهر رمضان المقبل بعد انتهاء صناع العمل من التحضيرات الخاصة بالعمل واختيار المشاركين الآخرين.

آخر أعمال محمد هنيدي ومني زكي

يذكر أن آخر تعاون بين هنيدي ومنى زكي كان مسرحية "عفرتو" سنة 1999، ليواصل كل منهما مسيرته الفنية على حدى لتكون آخر أعمال محمد هنيدي السنمائية " النمس والانس"، واخر أعمال الفنانة منى ذكي "الصندوق الاسود".

فيلم الانس والنمس

وانتهى الفنان محمد هنيدي من تصوير فيلم "الانس والنمس" الذي أعاده إلى السينما بعد غياب4 سنوات، والذي تدور أحداثه حول قصة حب تجمع كلًّا من منة شلبي ومحمد هنيدي اللذين يسكنان في أحد الأحياء، ولكن يفسد هذه القصة الفنان عمرو عبد الجليل الذي يشاركهما في بطولة العمل.

منى ذكي تبدأ تصوير القاهرة مكة

وعلى صعيد آخر تبدأ مني زكي في تصوير فيلم جديد بشخصية مركبة بعنوان "القاهرة مكة" لتجسد فيه شخص يعاني من الخوف بسبب بعض العادات والتقاليد الخاطئة، وهو أمر يوثر نفسيًا على الشخصية وقد يصيبها بأمراض نفسية يصعب علاجها ويستمر الفيلم على هذا النحو في جو من الإثارة والتشويق.