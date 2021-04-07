/626226/بايرن-ميونخ-يعود-من-بعيد-وتوماس-مولر-يسجل-التعادل-أمام-باريس-فيديو

تمكن توماس مولر من تسجيل هدف التعادل لصالح فريقة والعودة من بعيد، وسجل رأسية رائعة سكنت شباك كيلور نافاس.

دوري ابطال اوربا : بارين ميونخ 2 - 2 باريس | هدف مولر



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https://t.co/4DqweFaqx0 — ليالي الابطال (@ggo_ll99) April 7, 2021

خسارة كبيرة لـ بايرن ميونخ قبل المواجهة المرتقبة في دوري أبطال أوروبا

ألتقي منتخب بولندا ومنتخب أندورا أمس في مباراة الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2022 لقارة أوروبا، انتهت أحداث المباراة لصالح بولندا بثلاثية نظيفة عن طريق ليفاندوفيسكي في الدقيقة 30 والدقيقة 55 وفي الدقيقة الـ 88 سجل الهدف الثالث اللاعب كارول سويدريسكي، ليحتل بها المركز الثاني في ترتيب المجموعة السابعة بثلاث نقاط.

تعرض لاعب المنتخب البولندي وفريق بايرن ميونخ روبيرت ليفاندوفيسكي للإصابة خلال أحداث المباراة في الرباط الجانبي للركبة اليمني.

ونوه الاتحاد البولندي "علاج هذا النوع من الإصابات يستمر عادة من 5 إلى 10 أيام، ونتيجة لذلك سيخضع ليفاندوفسكي لإعادة التأهيل في ناديه".

يغيب نجم البافاري روبيرت ليفاندوفيسكي في مبارتي الفريق في الدوري الألماني أمام لايبزيج، ومباراة دور الربع نهائي لدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، والتي تنطلق في السابع من أبريل المقبل.

ترتيب المجموعة السابعة :

يتصدر منتخب إنجلترا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، سجل من خلالها 7 أهداف، وتبقي شباكة نظيفة حتي الأن.

يأتي المنتخب البولندي في المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، سجل من خلالها 6 أهداف، وتلقت شباكة 3 أهداف، تعادل في مباراة، وخسر في مباراة.

في المركز الثالث منتخب المجر برصيد 4 نقاط، سجل من خلالها 6 أهداف، وتلقت شباكة 3 أهداف.

المركز الرابع منتخب ألبانيا برصيد 3 نقاط، سجل هدف، وتلقت شباكة هدفين.

المركز الخامس منتخب أندورا بدون نقاط، تلقت شباكة 4 أهداف.

المركز السادس منتخب سان مارينو بدون نقاط، تلقت شباكة 8 أهداف.

الدوري الألماني

يتصدر البولندي روبيرت ليفاندوفيسكي مع الفريق الألماني بايرن ميونخ ترتيب هدافي الدوري الألماني الممتاز برصيد 42 هدف، من أصل 26 مباراة.

ومن الجدير بالذكر أن بايرن ميونخ يتصدر جدول ترتيب الدوري الألماني اللممتاز برصيد 61 نقطة، من أصل 26 مباراة، حقق من خلالها 19 فوز، وأربع تعادلات، وثلاث خسائر في هذا الموسم، سجل من خلالها 78 هدف، في حين تلقت شباكة 35 هدف.