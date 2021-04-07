/626229/حوارالنائب-أشرف-حاتمهيكون-عندنا-منظومة-صحية-متطورة-عندما-تنتهي-الواسطة-وتنظيم-النسل-يتحقق-بـقناعة-الشيخ-والقسيس-بأن-العيل-مش-بيجي-برزقه

رئيس صحة النواب فى حوار مفتوح لـموقع دوت الخليج

عمري ما كنت راجل سياسي..وتوعية الشعب بلقاح كورونا يستلزم «تطعيم البرلمان والحكومة» الأطباء بيطفشوا بره البلد زي أي حد..كلها مسائل مادية ....وتغليظ عقوبات الإعتداء عليهم ضرورة مصر هيكون عندها لقاح لكورونا العام المقبل ...واحنا متقدمين فى البحث العلمي "هيبقي عندنا منظومة صحية متطورة لما كل مواطن يقدر يخش أي مستشفي يحصل علي خدمته الصحية بدون أي واسطة أو يكلم نائب دايرته عشان يتوسط له فى حجز سرير ".. بهذه الكلمات تحدث النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، بندوة موقع دوت الخليج، عن رؤيته للوضع الصحي فى مصر خلال الفترة الأخيرة فى ضوء ما يتم من جهود من قبل القيادة السياسية من أجل خدمة صحية متميزة ومختلفة للمواطن المصري.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «حوار»...«النائب أشرف حاتم»:هيكون عندنا «منظومة صحية» متطورة «عندما تنتهي الواسطة».. و«تنظيم النسل» يتحقق بـ«قناعة الشيخ والقسيس بأن العيل مش بيجي برزقه» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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