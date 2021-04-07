متى تنتهي الموجة الحارة؟ ننشر درجات الحراراة غدًا الخميس في المحافظات

/626231/متى-تنتهي-الموجة-الحارة-ننشر-درجات-الحراراة-غدا-الخميس-في-المحافظات

استمرت حيرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر بسبب الموجة الحارة التي تضرب مصر في الأيام القليلة الماضية، والتي قال خبراء الأرصاد إنها وصلت لذروتها على كافة أنحاء الجمهورية اليوم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، وذلك بداية من يوم الجمعة، حيث يصل هذا الانخفاض إلى 6 درجات.

تحذير للمواطنين

فيما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن صور الأقمار الصناعية أوضحت اندفاع تيار هوائي بارد، يصل إلى مناطق من شمال أفريقيا في نهاية الأسبوع.

وناشدت الأرصاد المواطنين، بعدم الانخداع في التغيير السريع لدرجات الحرارة، مؤكدة أن بعض البلاد ستشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة.

وكشفت الأرصاد، أنه اعتبارًا من غدًا الخميس، تشهد البلاد انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بقيمة بين 5 إلى 6 درجات مئوية، ليسود طقس معتدل شمالًا حتى القاهرة حار جنوبًا نهارًا مائل للبرودة ليلًا.

ظواهر جوية الخميس

فيما أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة بداية من غدًا الخميس وحتى الثلاثاء المقبل والموافق 13 أبريل، حيث يشهد غدًا انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

ونقدم لكم درجات الحرارة ليوم غدًا الخميس الموافق 8 إبريل:

القاهرة: العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة

الإسكندرية: العظمى 22 والصغرى 15 درجة

مطروح: العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة

سوهاج: العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة

قنا: العظمى 34 درجة والصغرى 22 درجة

أسوان: العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة.