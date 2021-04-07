رئيس الجامعات الأوروبية: السيسى وراء الطفرة التى يشهدها التعليم الجامعى

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور محمود هاشم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجامعات الأوروبية فى مصر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لإصداره القرار الجمهورى بإنشاء مؤسسة الجامعات الأوروبية، مؤكدا أن الرئيس السيسى صاحب رؤية كانت السبب الحقيقى وراء الطفرة التى يشهدها التعليم الجامعى الآن، خاصة مع تأكيد الرئيس على ضرورة التوأمة مع جامعات من أعلى التصنيفات العالمى، مؤكدا أن ذلك ما نجحت فيه مؤسسة الجامعات الأوروبية.





وقدم الدكتور محمود هاشم - فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء - الشكر لوزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبدالغفار، لجهوده المخلصة فى ملف فروع الجامعات الأجنبية، وخروج ملف الجامعة الأوروبية بأفضل حال، مشيرا إلى أن فكرة الفروع سوف تساعد فى مواجهة سفر ما يقرب من 30 ألف طالب مصرى سنويا للدراسة بجامعات الخارج، وما يتتبعه من آثار سلبية وأضرار كبيرة.

وأوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجامعات الأوروبية، أن المؤسسة تستضيف فرع جامعة لندن والتى تقدم من خلال كلياتها ومؤسساتها برامج كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية lES والمصنفة رقم 2 عالميا على مستوى جامعات العالم فى العلوم الاجتماعية، وقد حصل منها 18 عالما على جائزة نوبل وتقوم بتقديم 12 تخصص متميز فى الاقتصاد والعلوم السياسية، والعلاقات الدولية، والتنمية الدولية.

وأشار هاشم، إلى أن الجامعة تعاقدت على سبعة برامج فى (هندسة وعلوم الحاسبات فى الذكاء الاصطناعي، وتطوير الويب والهاتف المحمول، والواقع الافتراضى وتجربة المستخدم)، وسيتم منح الدرجات العلمية من جامعة لندن، تحت الإشراف الأكاديمى لكلية جولد سميث، كما يوجد ائتلاف مكون من سبع كليات ومؤسسات من جامعة لندن، ممثلة فى كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية LSE، كلية لندن الجامعية UCL والمصنفة العاشرة على العالم، وقد حصل منها 34 عالماً على جائزة نوبل والكلية الملكية فى لندن وغيرها، وستمنح درجة الليسانس فى القانون، وسيتم منح درجة البكالوريوس فى علم النفس من الكلية الملكية فى لندن King’s College والمصنفة رقم 31 على العالم، وحصل عدد 12 عالماً على جائزة نوبل من هذه الكلية.

وتابع هاشم، أن المؤسسة تستضيف جامعة EUE كذلك تستضيف جامعة وسط لانكشاير وتمنح درجات البكالوريوس فى الهندسة والعلوم الهندسية فى تخصصات فريدة ومميزة وعددها عشرة تخصصات ومنها (الهندسة الميكانيكية، وهندسة السيارات الرياضية، وهندسة الطيران، وهندسة علوم الفضاء وإعداد الطيارين، وهندسة الميكاترونيكس والأجهزة الذكية، وهندسة التصنيع، وهندسة الطاقة، والهندسة باستخدام الحاسوب، والهندسة الكهربائية الإلكترونية، وهندسة الإلكترونيات)، كما سيتم منح درجة الماجستير والدكتوراه فى هذه التخصصات.

وذكر أن العام الدراسى الجديد 2021-2022، سيشهد، بدء الدراسة فى تخصصات متنوعة، مثل 12 برنامجا للاقتصاد والعلوم السياسية، التى تقدمها كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، و7 برامج لعلوم الحاسبات من كلية جولد سميث، وليسانس القانون المقدم من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، كلية بيركيبك بجامعة لندن، الكلية الملكية فى لندن، كلية الملكة مارى بجامعة لندن، كلية الدراسات الشرقية والإفريقية بجامعة لندن، كلية لندن الجامعية، وبكالوريوس علم النفس من الكلية الملكية فى لندن، أما برامج فرع جامعة وسط لانشكاير فيقدم 10 برامج فى الهندسة ودرجات فى العلوم الهندسية بتخصصات مختلفة نادرة.

وأوضح أن المصروفات الدراسية بكل تخصص، ستحسم خلال أيام، معلنا تقديم خصم 20٪ للطلاب الملتحقين بمناسبة انطلاق الفرع، بجانب تقديم حزمة منح غير مسبوقة للطلاب الأوائل من الثانوية العامة، والطلاب النابغين والمتفوقين رياضيا، وطلاب دول حوض النيل، لافتا أن شعار المؤسسة احتضان المتميزين وتقديم كل التسهيلات الممكنة لتفوقهم، أن المؤسسة ستقدم 10 منح للطلاب الراغبين فى الحصول على الدكتوراه، وسيكون لهم فرصة الحصول عليها من جامعات وسط لانكشاير، وجامعة لندن، وهى منح ممولة بالكامل مع الاتحاد الأوروبى من أجل المتوسط.