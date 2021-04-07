إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات أولى وثانية ثانوى على موقع التعليم

وأشارت الوزارة إلى أنه يمكن مراجعة النماذج الاسترشادية، من خلال الرابط التالى:
https://moe.gov.eg//ar/guide_models1-2sec/
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أعلنت يوم الأحد الماضى، عن طرق وضوابط التقييم لطلاب الصف الأول والثانى الثانوى للعام الدراسى 2021-2020.
وتتضمن الضوابط، أن متوسط الدرجات التى يحصل عليها الطالب فى امتحانات شهرى أبريل ومايو تمثل نتيجة الفصل الدراسى الثانى، وتحسب بنسبة 100% من الدرجة العظمى للمادة بشرط حضور الطالب لامتحان الفصل الدراسى الأول أو أداء الامتحان التكميلى فى حالة كان مقرر له امتحان تكميلى.
وأضافت أنه تقرر عقد امتحانات مجمعة بنوعية اختيار من متعدد فى زمن قدره ساعة على أن تكون الاجابة بنفس ورقة الأسئلة "وليس بابل شيت"، ويزود كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة بديلاً عن اصطحاب الكتاب المدرسى.
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