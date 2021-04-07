الصحة: إصدار شهادات فحوصات المقبلين على الزواج إلكترونيا وربطها بمجمع الوثائق المؤمنة 

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إدراج فحوصات المُقبلين على الزواج من السيدات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين، وإصدار الشهادات إلكترونياً، مؤكدة ربطها بـ المجمع المُتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عبر تقنية "الكول كونفرانس" مع الدكتور محمد حسانى، مساعد وزيرة الصحة لشئون المبادرات الرئاسية، والدكتورة نيفين النحاس، رئيس الإدارة المركزية للدعم الفنى ومدير المكتب الفنى للوزيرة، والمهندس أيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، ووكلاء الوزارة، والمسؤولين عن تنفيذ مبادرتى رئيس الجمهورية "للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة"، و"دعم صحة الأم والجنين".

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، المتحدث الرسمى للوزارة، أن الوزيرة أشارت خلال الاجتماع إلى التعاون مع وزارة العدل لإصدار الشهادات الخاصة بفحوصات المُقبلين على الزواج إلكترونياً، مشيرة إلى أن هذه المنظومة الإلكترونية تُعد استكمالاً لمنظومة الحوكمة لشهادات الزواج.

وأشار "مجاهد"، إلى أن الوزيرة أكدت استمرار فحص السيدات بعد الزواج لمتابعة حالتهم الصحية، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة الأم والجنين، والتى تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشرى ومرض الزهرى للسيدات الحوامل، بهدف خفض وفيات السيدات الناجمة عن تلك الأمراض، موضحة أن المبادرة تشمل متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود كافة، واتخاذ الإجراءات المناسبة إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة فى فترة النفاس، موضحة أنه تم فحص حوالى 736 ألف سيدة من خلال المبادرة، منذ انطلاقها.

وأضاف "مجاهد"، أن الوزيرة أكدت تكثيف البرامج التدريبية لـ مقدمى الخدمة بـ مبادرة الرئيس لدعم صحة الأم والجنين، لتقديم كافة سبل الدعم الطبى والنفسى للسيدات ممن تثبت إصابتهم خلال فحوصات المُقبلين على الزواج، ورفع الوعى الصحى لهم، مشددة على الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بهم.

ولفت "مجاهد"، إلى أن الوزيرة تابعت خلال الإجتماع سير العمل بمبادرة الرئيس للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثى الولادة، موجهة بزيادة عدد الأجهزة الطبية المستخدمة بالمبادرة للكشف على الأطفال بجميع الوحدات الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، لافتة إلى أنه تم فحص حوالى 1.5 مليون طفل، منذ إنطلاق المبادرة فى شهر سبتمبر عام 2019.

وتابع "مجاهد"، أن الوزيرة أكدت تكثيف الدورات التدريبية لمقدمى الخدمة بكافة المبادرات الرئاسية الصحية تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك فى إطار استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، مؤكدة على ربط قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرات بـ المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، وذلك فى إطار دعم استراتيجية الدولة للميكنة والتحول الرقمي.