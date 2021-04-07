في الدقيقة 60.. البايرن يتعادل مع باريس سان جيرمان برأسية مولر "فيديو"

تمكن توماس مولر من احراز هدف بايرن ميونخ الألماني الثاني في مرمى نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، بالدقيقة 60 في المباراة المقامة على ملعب "آليانز آرينا"، في ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أوربا للموسم الحالي 2020-2021، لتصبح النتيجة التعادل 2-2.
ونجح مولر في تسجيل هدف البايرن الثاني من ضربة رأس، إثر عرضية متقنة من جوشوا كيميتش من ركلة حرة.
وتعد مواجهة الفريقين هو لقاء مكرر لنسخة الموسم الماضي، حين حقق بايرن ميونخ الفوز على باريس سان جيرمان، بهدف دون رد، عبر رأسية الفرنسي كينجسلي كومان، في المباراة النهائية، ليتوج العملاق البافاري بلقبه السادس في دوري أبطال أوروبا.
وستقام مباراة الإياب بين الفريقين على ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية يوم الثلاثاء المقبل.
ويفتقد البايرن في مواجهة اليوم، لجهود الثنائي، النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بداعي الإصابة، وسيرج جنابري لإصابته بفيروس كورونا.
فيما شهدت قائمة باريس سان جيرمان للمباراة تواجد العديد من الغيابات، أبرزها: أليساندرو فلورينزي، خوان بيرنات، ماورو إيكاردي، لافين كورزاوا، ليناردو باريديس، وماركو فيراتي.
بايرن ميونخ
حراسة المرمى: مانويل نوير
خط الدفاع: بافارد - سوله - ديفيد ألابا - لوكاس هيرنانديز
خط الوسط: كيميتش - جوريتسكا - كومان
خط الهجوم: مولر - ليروي ساني - تشوبو موتينج
باريس سان جيرمان
حراسة المرمى: كيلور نافاس
خط الدفاع: داجبا - كيمبيميى - ماركينيوس - ديالو
خط الوسط: إدريسا جايا - دانيلو بيريرا - دراكسلر
خط الهجوم: دي ماريا - نيمار - كيليان مبابي
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