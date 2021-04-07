/626233/ميريام-يونس--هيئة-الدواء-تتواصل-مع-شركائها-الصناعيين--للعمل-على-دعم-المستثمرين

قالت الدكتورة ميريام يونس رئيس الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية بهيئة الدواء ، أن الهيئة تتواصل مع شركائها الصناعيين للعمل على دعم المستثمرين.

رئيس الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية: هيئة الدواء هي المسئولة عن رقابة المستلزمات الطبية

وأضافت يونس خلال مدخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز ، أن هيئة الدواء هي المسئولة عن رقابة المستلزمات الطبية ونعمل على دعم الصناعة المحلية.

الدكتورة ميريام يونس رئيس الإدارة المركزية للمستلزمات: إجراءات واضحة ومعلنة وميسرة من أجل دعم الصناعات المحلية

وتابعت رئيس الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية أنه لا بد أن تكون الإجراءات واضحة ومعلنة وميسرة من أجل دعم الصناعات المحلية.

وعقد رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا موسعا مع أعضاء مجلس إدارة شعبة المستلزمات والأجهزة الطبية بغرفة الصناعة، وممثلي كبرى شركات تصنيع المستلزمات الطبية في مصر، لبحث سبل تطوير صناعة المستلزمات الطبية، وتذليل أي عقبات تواجه التوسع في الاستثمار في هذا القطاع، وذلك انطلاقا من التكليفات الرئاسية، بأولوية سد الاحتياجات من المنتج المحلي من الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية، والعمل على زيادة قدرات التصنيع المحلي، وفق معايير جودة عالمية، ما يجعل مصر مركزا رائدا في مجال التصنيع والتصدير بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وصرح الدكتور محمود يس المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن الاجتماع تطرق إلى بحث سبل وآليات دعم وتطوير صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية في مصر، والعمل على إزالة المعوقات والتحديات التي تواجه صناعة المستلزمات، والسعي إلى فتح آفاق الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا التي ضاعفت من زيادة الطلب على الأجهزة والمستلزمات الطبية، بمختلف دول العالم، وبات الاكتفاء الذاتي من صناعة الأجهزة والمستلزمات أمرا حتميا يمس الأمن القومي الصحي للبلاد.

وأشار المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية إلى أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية المشاركة في صناعة المستلزمات والأجهزة الطبية على زيادة الإنتاج المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والعمل على تحقيق زيادة إنتاجية بهدف فتح الأسواق الخارجية وزيادة التصدير، حيث تقوم العديد من الشركات المحلية بتصدير منتجاتها للعديد من الدول.