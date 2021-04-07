باريس سان جرمان يقسو على البايرن بأرضة بدوري الأبطال

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حقق الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان الفوز في مباراة ذهاب الدور الربع نهائي لدوري أبطال أوروبا، علي الفريق الضيف بايرن ميونخ، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين، علي ملعب أليانز أرينا.

نجح الفريق الفرنسي الضيف من خطف الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 3 من عمر المباراة بأقدام مبابي، من خلال انطلاقة قوية من البرازيلي نيمار ويمررها للسريع مبابي ويسددها بقوة علي حارس المرمي نوير ويصعب علية التعامل معها وتهز شباكة.

سجل باريس سان جيرمان الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة 13 من عمر المباراة من خلال تمريرة طوليه لنيمار وينطلق بها ويسددها بقوة ويتصدي لها الدفاع لتصل للفرنسي مبابي ويسجل، ولكن حكم المباراة يلغي الهدف بداعي التسلل علي مبابي من البداية.

هدف ثاني للفريق الضيف في الدقيقة 29 من عمر المباراة بأقدام ماركينيوس، من خلال تمريرة عالية من خلف دفاع بايرن لتصل لماركينيوس ويستلمها بأريحية ويسكنها الشباك علي يمين نوير.

سجل تشوبو موتيج في الدقيقة 35 من عمر المباراة ليقرب نتيجة المباراة ويعيد الروح لفريقة من خلال تسجيل الهدف الأول للفريق من خلال تمريرة من الجانب الأيسر داخل منطقة الجزاء ويرتقي ويسكنها شباك نافاس علي يمينه.

سجل الهدف الثاني والتعادل لأصحاب الأرض بايرن في الدقيقة 60 من عمر المباراة، من خلال صناعة ألمانية وتسجيل ألماني خالص، من خلال ضربة حرة مباشرة من الجانب الأيسر يرسلها كيميتش لمولر الذي هرب بنجاح من دفاع باريس ويرتقي ويسكنه الشباك علي يمين نافاس.

سجل المتألق مبابي الهدف الثاني له في المباراة والهدف الثالث للفريق في الدقيقة 68 من عمر المباراة، من خلال هجمه سريعه منظمه بين لاعبي الفريق ويمررها دي ماريا في النهاية لمبابي ويسبت مدافعي بايرن ونوير ويسدد كرة قوية زاحفه في الزاوية اليمن لنوير وتسكن الشباك.

تبديلات باريس سان جيرمان في المباراة

تبديل اضطراري أول في صفوف فريق باريس في الدقيقة 30 في خط الدفاع، خروج صاحب الهدف الثاني ماركينيوس بسبب تألمه من عضلة الفخد ونزول هيريرا، خروج عبده ديالو ودخول ميتشيل باكير في الدقيقة 46، زخروج دي ماريا ودخول مويس كين في الدقيقة 71، وخروج نيمار ودخول رافينيا في أخر دقائق المباراة.

تبديلات بايرن ميونخ في المباراة

تبديل أول في صفوف أصحاب الأرض بايرن ميونخ في الدقيقة 32 من عمر المباراة، خروج هيرنانديز ودخول ألفونسو ديفيز، وخروج سولي ودخول جيروم بواتينج في الدقيقة 42 من المباراة.