/626235/تشلسي-يوطئ-قدمة-في-نصف-نهائي-دوري-الأبطال-علي-حساب-بورتو

حقق الفريق الإنجليزي تشلسي الفوز علي بورتو البرتغالي بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء ذهاب الدور الربع نهائي لدور أبطال أوروبا، علي ملعب رامون سانشيز بيزخوان.

بدأ الفريقين المباراة بكل حزر من كلا لاعبي الفريقن بسبب خوف كلا منهم من الأخر في المباراة، حتي مرور نصف ساعة في المباراة بدون خطورة علي المرميين من كلا الجانبين.

جاء الرد علي هدوء المباراة من قبل تشلسي في الدقيقة 32 من عمر المباراة، ليسجل ماسون ماونت الهدف الأول في المباراة من خلال هجمة منظمة من لاعبي تشيلسي بمجموعة من التمريرات القصيرة أنهاها جورجينيو بتمريرة بينية استغلها ماسون ماونت وتمكن من إختراق منطقة جزاء بورتو ثم سدد كرة متقنة داخل الشباك.

مرور أحداث الشوط الأول من المباراة بين الفريقين، بكل هدوء وجاء استحواز كامل من الفريق الإنجليزي تشلسي من خلال كراته الخطرة في المباراة والتمريرات القصيرة بين لاعبي تشلسي.

سجل تشلسي الهدف الثاني في المباراة في الدقيقة 85 من عمر المباراة عن طريق بنيامين تشيلويل من خلال خطأ فادح من مدافع بورتو نجح بنيامين تشيلويل في استغلاله واستخلاص الكرة ثم انفرد علي حارس المرمى ووضعها بسهولة داخل الشباك.

تبديلات تشلسي في المباراة

أجري الألماني توماس توخيل المدير الفني تبديلين دفعه واحده في صفوف تشلسي في الدقيقة 65، بخروج تيمو فيرنر ودخول كريستيان بوليسيتش، وخروج كاى هافرتس ودخول أوليفير جيرو.

وجاء توماس توخيل في الدقيقة 81 بتغيرين دفعه واحده في خط الدفاع وخط الوسط، بخروج ماسون ماونت ودخول نجولو كانتي، وخروج ريتشي جيميس ودخول البرازيلي تياجو سيلفا، وفي الدقيقة الثانية من الوقت البدل ضائع للمباراة أجر التبديل الخامس له والأخير بخروج ماتيو كوفاسيتش ودخول إيمرسون.

تبديلات بورتو في المباراة

قام سيرجيو كونسيساو المدير الفني للنادي البرتغالي بورتو بتغيرين فقط في المباراة في الدقيقة 84، بدخول فابيو فييرا وخروج موسي ماريجا، ودخول توني مارتينيز وخروج اوتافيو ايدميلسون دا سيلفا.

تشكيل تشلسي في المباراة

في حراسة المرمي : إدوارد ميندي

في خط الدفاع : سيزار أزبيليكويتا – أندرياس كريستينسين – أنطونيو رودريجو –

في خط الوسط : ريتشي جيميس – جورجينيو – ماتيو كوفاسيتش – بنيامين تشيلويل

في خط الهجوم : ماسون ماونت – كاي هافرتس – تيمو فيرنر